Do 16.00 h v slovinských parlamentných voľbách odvolilo 49,3 % voličov

Ľubľana 24. apríla (TASR) - Volebná účasť v nedeľňajších parlamentných voľbách v Slovinsku o 16.00 h bola 49,3 percenta, oznámila volebná komisia. V predchádzajúcich voľbách v roku 2018 to bolo 34,4 percenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Približne 1,7 milióna oprávnených voličov v Slovinsku v nedeľu rozhoduje o novom zložení parlamentu. O 90 kresiel v zákonodarnom zbore sa uchádza takmer 1500 kandidátov z 21 strán.



Prieskumy predpovedajú tesný súboj Slovinskej demokratickej strany (SDS) premiéra Janeza Janšu a nového liberálneho Hnutia Sloboda (GS), ktoré vedie bývalý obchodný manažér Robert Golob.



Opozícia súčasné voľby označuje za "referendum o demokracii" s tvrdením, že Janša sa snaží oslabovať demokratické inštitúcie a slobodu tlače po vzore premiéra Viktora Orbána v susednom Maďarsku.



Janša v nedeľu odvolil v obci Arnače na severozápade krajiny. "Účasť bude určite vysoká a to je dobre. Dúfam, že budeme pokračovať po ceste, ktorá bola vytýčená," povedal premiér.



"Voľby rozhodnú, ako sa bude Slovinsko vyvíjať nie len počas najbližších štyroch rokov, ale aj počas celej nasledujúcej dekády, pretože bolo vytvorených množstvo projektov," dodal Janša.



Obe strany (SDS a GS) majú ďaleko od väčšiny a budú potrebovať koaličných partnerov, píše AFP. Golob (55) má podporu viacerých stredoľavých opozičných strán, kým Janša (63) podľa prieskumov nemusí získať dostatok mandátov ani so svojimi stredopravými spojencami.



Janša, spojenec maďarského premiéra Orbána a obdivovateľ amerického exprezidenta Donalda Trumpa, bol premiérom aj v rokoch 2004 – 2008 a 2012 – 2013. Jeho druhú vládu však len po roku ukončil korupčný škandál, približuje agentúra AFP.



Analytici uvádzajú, že obavy z porušovania princípov právneho štátu podporili opozíciu a Golob má skutočnú šancu na parlamentnú väčšinu v krajine s približne dvoma miliónmi obyvateľov, ktorá ako prvá z bývalých juhoslovanských republík vstúpila v roku 2004 do Európskej únie.



Volebné miestnosti uzavrú o 19.00 h. Následne sa očakávajú prognózy výsledkov na základe tzv. exit pollov.