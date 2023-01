Do 2. kola prezidentských volieb postúpili Andrej Babiš a Petr Pavel

Profil prezidentského kandidáta Andreja Babiša



Kandidát na českého prezidenta politik a podnikateľ Andrej Babiš postúpil do druhého kola volieb, ktoré sa bude konať 27. a 28. januára. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.



Andrej Babiš sa narodil 2. septembra 1954 v Bratislave. V rodnom meste vyštudoval aj Vysokú školu ekonomickú (VŠE). Pracoval v podniku zahraničného obchodu Petrimex, od roku 1985 pôsobil niekoľko rokov v Maroku.

Prezidentský kandidát Andrej Babiš sa v piatok 13. januára 2023 vyjadril pre médiá po odovzdaní hlasu počas prvého kola prezidentských volieb v Průhoniciach v Českej republike. Foto: TASR/AP

Na základoch pražskej pobočky Petrimexu založil v januári 1993 po rozdelení spoločného štátu spoločnosť Agrofert. Spočiatku sa zameriavala na obchod s hnojivami. Postupne sa rozrástla na najväčší český poľnohospodársky, potravinársky, drevársky a chemický holding.



V novembri roku 2011 založil Andrej Babiš hnutie ANO. V predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v ČR konali 25. a 26. októbra 2013, dostalo 18,65 percenta hlasov a v dolnej komore českého parlamentu obsadilo 46 kresiel. ANO sa po Českej strane sociálno-demokratickej (ČSSD), ktorá získala 21,2 percenta hlasov, stalo druhým najúspešnejším subjektom. V Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR zasadol Babiš 26. októbra 2013.



V koaličnej vláde sociálneho demokrata Bohuslava Sobotku pôsobil ako vicepremiér a minister financií od januára 2014 do mája 2017. Sobotka 5. mája 2017 podal návrh na Babišovo odvolanie. Český prezident Miloš Zeman Babiša odvolal 24. mája.



Vo voľbách 20. a 21. októbra 2017 zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 29,64 percenta a v snemovni mu pripadlo 78 poslaneckých mandátov. Prezident Miloš Zeman poveril Babiša 31. októbra 2017 zostavením vlády a 6. decembra ho vymenoval za premiéra. Babišovi sa až na druhý pokus podarilo zostaviť vládu, ktorá získala dôveru poslancov v júli 2018 vďaka tichej podpore komunistov.



Vo voľbách 8. a 9. októbra 2021 skončilo hnutie ANO ako druhé s 27,12 percentami, tesne ho so ziskom 27,79 percenta predstihla koalícia SPOLU. Andrej Babiš tak skončil v opozícii. Svoju kandidatúru na post prezidenta ČR oznámil vo vysielaní TV Nova 30. októbra 2022 a 4. novembra odovzdal na Ministerstve vnútra ČR kandidátku s podpismi 56 poslancov hnutia ANO.



Babišovo podnikanie bolo príčinou viacerých sporov a podozrení z konfliktu záujmov pri rozdeľovaní európskych dotácií, s jeho menom sa spája kauza Čapí hnízdo. Figuroval aj na zoznamoch Panama Papers. Bol evidovaný vo zväzkoch ŠtB ako agent pod krycím menom Bureš, spoluprácu s ŠtB však popiera, podobne ako odmietol akékoľvek neetické či nezákonné konanie.



Krátko pred voľbami 9. januára 2023 pražský mestský súd oslobodil Babiša spod obžaloby v kauze Farma Čapí hnízdo. Podľa sudcu sa nedokázalo, že konanie popísané v obžalobe bolo trestným činom. Andrej Babiš označil rozsudok za dobrú správu, ktorá podľa neho dokazuje, že občania Česka žijú v právnom štáte.



Profil prezidentského kandidáta Petra Pavla

Kandidát na českého prezidenta Petr Pavel postúpil do druhého kola volieb, ktoré sa budú konať 27. a 28. januára. TASR v tejto súvislosti prináša profil prezidentského kandidáta - armádneho generála vo výslužbe a bývalého najvyššie postaveného českého vojaka v NATO. Oficiálne ohlásil svoju kandidatúru za prezidenta ČR 6. septembra 2022.



Petr Pavel sa narodil 1. novembra 1961 v meste Planá neďaleko Mariánskych Lázní. Vo veku 14 rokov nastúpil na Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Opave. Po jeho absolvovaní pokračoval v rokoch 1979 až 1983 štúdiom na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškově. Ďalšie vojenské a civilné vzdelanie získal na vojenských akadémiách a univerzite v ČR, v USA a vo Veľkej Británii.



Kandidát na prezidenta Petr Pavel prichádza vystúpiť pred médiami po vyhlásení predbežných výsledkov prvého kola prezidentských volieb v Prahe (Česká republika) v sobotu 14. januára 2023. Foto: TASR/AP

V armáde slúžil pred revolúciou päť rokov vo výsadkovom útvare zvláštneho určenia. V rokoch 1985 až 1989 bol členom Komunistickej strany Česko-Slovenska (KSČ). Podľa jeho viacerých vyjadrení členstvo vtedy vnímal ako súčasť služby v armáde, ale dnes vie, že to bola chyba.



Po Nežnej revolúcii ďalších desať rokov pôsobil na rôznych funkciách vo vojenskom spravodajstve. V roku 1993 sa zúčastnil misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Jeho jednotka, ktorej velil, úspešne oslobodila uprostred chorvátsko-srbského ozbrojeného konfliktu skupinu obkľúčených francúzskych vojakov. Za túto misiu Pavel dostal francúzske najvyššie vojenské vyznamenanie, ako aj najvyššie štátne vyznamenanie - Rád čestnej légie za nevšednú odvahu.



Prvé skúsenosti vo vojenskej diplomacii získal ako zástupca vojenského a leteckého pridelenca ČR v Belgicku, Holandsku a Luxembursku. O niečo neskôr sa vrátil k špeciálnym silám ako veliteľ, keď pripravoval prvú jednotku Armády Českej republiky (AČR) vyčlenenej do NATO. Po vstupe Českej republiky do NATO a neskôr do Európskej únie zastupoval AČR na veliteľstvách v holandskom Brunssume, v belgickom Monse a vo vojenskom výbore EÚ.



Vrcholom Pavlovej vojenskej kariéry bolo vymenovanie za náčelníka Generálneho štábu (AČR) v roku 2012. Následne v roku 2015 sa stal vôbec prvým zástupcom východoeurópskej členskej krajiny Aliancie vo funkcii predsedu Vojenského výboru, ktorý je hlavným vojenským poradcom generálneho tajomníka NATO. V roku 2018 odišiel z AČR a je vo výslužbe. Počas svojej vojenskej služby dostal viacero významných českých a zahraničných vyznamenaní.



Počas prvej vlny pandémie koronavírusu v roku 2020 založil zbierku a iniciatívu "Spolu silnější", ktorá pomáhala ľuďom v prvej línii. Neskôr zostavil expertný tím, s ktorým pripravili českej vláde odporúčania v súvislosti s lepším zvládaním krízy. Zapája sa do dobrovoľníckych aktivít, najmä vo vzťahu k zdravotníckemu systému, sociálnej starostlivosti a vzdelávaním na diaľku. Je ženatý a má tri deti.







Zdroj: https://www.spolusilnejsi.cz/kdo-je-general-pavel

Praha 14. januára (TASR) - Do druhého kola prezidentských volieb v Česku po sčítaní takmer všetkých hlasov postúpili Andrej Babiš a Petr Pavel. Jedného z nich si Česi o dva týždne zvolia za novú hlavu štátu. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Po sčítaní takmer všetkých hlasov získal Babiš približne 35,6 percenta hlasov. Tesne za ním nasleduje Pavel, ktorý od voličov obdržal takmer 34,8 percenta hlasov, vyplýva z predbežných výsledkov, ktoré zverejnil Českých štatistický úrad.Do druhého kola sa nedostala tretia Danuše Nerudová, ktorá získala takmer 13,9 percenta hlasov zúčastnených voličov. Prezidentská kandidátka už zagratulovala „demokratickému víťazovi“ Pavlovi a uviedla, že nebude mať problém ho podporiť v druhom kole volieb.Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční o dva týždne, 27. a 28. januára.Za nimi sa v poradí podľa počtu hlasov umiestnili Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Marek Hilšer, Karel Diviš a Tomáš Zima. Rovnako aj Fischer už avizoval, že v druhom kole podporí Petra Pavla.Volebná účasť dosiahla necelých 68 percent, čo je viac ako v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2018, uvádza ČT 24.Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti.