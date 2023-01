Kto postúpi do 2.kola volieb prezidenta ČR? Politológ to vidí takto

Brno 11. januára (TASR) - Prvé kolo prezidentských volieb v Českej republike by na základe posledných dát nemalo byť také tesné, ako sa mohlo ešte nedávno zdať. Do druhého kola pravdepodobne postúpi expremiér ČR Andrej Babiš a generál vo výslužbe Petr Pavel, povedal v stredu v rozhovore pre TASR Otto Eibl, vedúci katedry politológie Masarykovej univerzity (MUNI) v Brne.



Voliči si budú v ČR v piatok a v sobotu (13. a 14. januára) voliť nového prezidenta z ôsmich kandidátov. Podľa predvolebných prieskumov patria do najužšieho okruhu favoritov už zmienený Babiš, Pavel a Danuše Nerudová, bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne.



Eibl skonštatoval, že šance Nerudovej klesajú v dôsledku negatívnej kampane a neschopnosti adekvátne na ňu reagovať. Dodal však, že v posledných hodinách pred začiatkom volieb budeme určite svedkami zvýšenej nervozity a kandidátov čakajú ešte dve diskusie, ktoré môžu v konečnom súčte výrazne zavážiť. "Dôležité budú práve pre dynamiku medzi Danušou Nerudovou a Petrom Pavlom," dodal.



Politológ si myslí, že v predvolebnej kampani by nemalo dochádzať k zbytočným negatívnym výpadom, akým bola napríklad ostrá reakcia Nerudovej tábora na sociálnych sieťach na výrok Pavla, ktorý povedal, že Nerudovú by na Pražskom hrade "zamestnal ako účtovníčku". "Predsa len najviac volatilní sú voliči zvažujúci Pavla a Nerudovú a tento negatívny výpad nebol prijatý úplne kladne – naopak," uviedol.



Zaujímavá je však podľa neho aj dynamika na druhej strane súťaže, v ktorej môže kandidát Jaroslav Bašta oslabiť Babiša. "Nemyslím si však, že až natoľko, aby ohrozil jeho postup do druhého kola. Zaujímavé bude sledovať, ako bude Babiš následne oslovovať Baštových voličov pred druhým kolom," povedal Eibl.



Mestský súd v Prahe v pondelok oslobodil Babiša v kauze Farma Čapí hnízdo, čo podľa vedúceho katedry politológie MUNI mohlo pre niektorých voličov znamenať odstránenie bariéry, ktorá im bránila dať expremiérovi ČR svoj hlas. Nečaká však, že tento rozsudok spôsobí výrazné navýšenie podpory tohto kandidáta.



Eibl sa vyjadril aj k neúčasti Babiša vo viacerých predvolebných debatách, ktorá je podľa neho riskantná, no aj napriek tomu je český expremiér stále na očiach. Svojou neúčasťou zároveň ovplyvnil dynamiku jednotlivých debát, keďže zo seba "neurobil terč".



Babiš však prisľúbil účasť v jednej z posledných predvolebných debát na televízii Nova, ktorá mu podľa Eibla pomôže oveľa viac, ako vystúpenie v Českej televízii (ČT), ktorej diváci zrejme nie sú jeho cieľovou skupinou.