Do Afganistanu sa vrátil bývalý minister školstva

Kábul 8. júna (TASR) - Bývalý afganský minister školstva, ktorý utiekol zo svojej vlasti po tom, ako tam vlani v auguste moc prevzalo militantné hnutie Taliban, sa v stredu do Afganistanu vrátil z Turecka. Urobil tak v nádväznosti na bezpečnostné záruky, ktoré mu poskytli predstavitelia Talibanu snažiaci sa momentálne o návrat vysokopostavených Afgancov zo zahraničia. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Farúk Wardak Gholám bol členom kabinetu počas vlády prezidentov Hámida Karzaja a Ašrafa Ghaního. Podľa hovorcu orgánu zaisťujúceho návrat afganských predstaviteľov, sa majú do Afganistanu vrátiť aj bývalý hovorca rezortu obrany, niekdajší šéf afganskej štátnej energetickej spoločnosti či niektorí vojenskí predstavitelia.



Reuters približuje, že Taliban zriadil pre niekoľkými týždňami deväťčlenný vyjednávací panel, ktorého členmi sú aj šéfovia tajných služieb a armády. Tento orgán má právomoc udeľovať amnestie aj zaistiť bezpečnosť politikom, ktorí sa do Afganistanu rozhodnú vrátiť.



Od minulého roka totiž dochádzalo v tejto krajine k represiám voči vládnym predstaviteľom. Taliban pritom tvrdí, že takéto útoky nenariadil.