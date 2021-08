Do Afganistanu sa vrátil spoluzakladateľ Talibanu Abdal Ghaní Barádar

Kábul 17. augusta (TASR) - Vedúci politického úradu militantného hnutia Taliban Abdal Ghaní Barádar pricestoval do Kábulu. V utorok o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vyhlásenie hovorcu talibov.



"Abdal Ghaní Barádar a ďalší vysokí predstavitelia pricestovali do svojej milovanej krajiny v popoludňajších hodinách," oznámilo hnutie na sociálnej sieti Twitter.



Barádar je spoluzakladateľom Talibanu. Jeho život podľa AFP zmenila sovietska invázia z roku 1979, ktorá z neho urobila mudžahída a podľa všetkého aj bojovníka. V roku 2001, po intervencii Spojených štátov a páde Talibanu, bol súčasťou malej skupiny povstalcov pripravených na dohodu o uznaní novej administratívy v Kábule. Táto iniciatíva sa však ukázala ako neúspešná.



Ako jedného z vojenských lídrov Talibanu ho v roku 2010 zatkli v pakistanskom Karáči. V roku 2018 ho prepustili na slobodu, najmä pod tlakom Washingtonu. Vďaka rešpektu rôznych frakcií Talibanu bol vymenovaný za vedúceho politického úradu hnutia so sídlom v Katare, odkiaľ viedol rokovania s Američanmi, ktoré nakoniec viedli k stiahnutiu zahraničných jednotiek z Afganistanu. Bol aj súčasťou mierových rozhovorov s afganskou vládou, ktoré sa však skončili bez úspechu.