Do Afganistanu sa vrátili dvaja bývalí väzni z Guantánama

Kábul 12. februára (TASR) - Dvaja Afganci, ktorých do roku 2017 zadržiavali na americkej základni Guantánamo na Kube, sa v pondelok – po vyše 20 rokoch od svojho zadržania – vrátili do Afganistanu. Oznámil to jeden z ich príbuzných aj letiskové úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Abdul Karím a Abdul Záhir pristáli v pondelok skoro ráno v Kábule, kam prileteli z Ománu, do ktorého ich previezli v roku 2017, pričom odvtedy tam boli zadržiavaní v domácom väzení. Záhirov syn Mohammad Osmán sa za návrat svojho otca poďakoval Alahovi aj talibanským vodcom krajiny.



Americké úrady dlhodobo čelia obvineniam z mučenia a zneužívania ľudí v Guantáname, kde sa mnohí z väzňov ocitli bez vznesenia obvinení alebo bez akejkoľvek možnosti odvolať sa voči svojmu zadržiavaniu. Väčšinu z väzňov z tohto zariadenia už v ostatných rokoch prepustili, a to vrátane popredných predstaviteľov Talibanu. Americká administratíva pritom roky tvrdí, že sa snaží znížiť počet zadržiavaných osôb a nakoniec aj Guantánamo zatvoriť.



Oboch Afgancov v pondelok odviedli z letiska do tzv. VIP zóny, ďaleko od médií a davu ľudí, ktorí ich prišli vítať.



Záhir bol v Guantáname zadržiavaný od roku 2002, keď túto kontroverznú väznicu na Kube otvorili v reakcii na teroristické útoky na Spojené štáty zo 11. septembra 2001. Karím sa tam dostal v roku 2003, pričom pred vydaním americkým úradom bol zadržiavaný v Pakistane.



Obaja patrili k stovkám osôb, ktoré americké sily zadržali počas takzvanej "vojny proti terorizmu" a umiestnili do Guantánama. Po prevoze do Ománu boli obaja sedem rokov pod dohľadom a bez práva vycestovať. V Kábule dvojicu v pondelok vítali aj billboardmi osadenými na ceste vedúcej na letisko, kde bola zároveň ráno posilnená bezpečnosť.



V Guantáname je stále ešte vo väzbe jeden Afganec, Mohammad Rahím, ktorého rodina v novembri vyzvala na jeho prepustenie.