Do akcie Hodina Zeme sa zapojilo 70 chorvátskych miest

Záhreb 24. marca (TASR) - Približne 70 chorvátskych miest, množstvo firiem a mnoho občanov sa v sobotu zapojilo do akcie Hodina Zeme, organizovanej Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Od 20.30 h do 21.30 h zhasli svetlá, aby ukázali svoj záväzok chrániť Zem. TASR prevzala nedeľnú správu z chorvátskej tlačovej agentúry HINA.



Cieľom tohto symbolického aktu je upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny.



Hradby Dubrovníka a južné priečelie Diokleciánovho paláca v Splite, obe zapísané do zoznamu miest svetového dedičstva UNESCO (Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru), boli hodinu bez dekoratívneho osvetlenia. Obe mestá sa pridali k asi 40 historickým pamiatkam UNESCO vo svete. Do tmy sa ponoril aj Rímsky amfiteáter v Pule, Záhrebská katedrála, množstvo hlavných námestí a nábrežia pri Jadranskom mori.