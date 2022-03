Do aktívnych záloh armády chce denne vstúpiť stovka Čechov

Praha 12. marca (TASR) - Počet Čechov, ktorí chcú vstúpiť do aktívnych záloh, sa od invázie Ruska na Ukrajinu zvýšil desaťnásobne. Na cvičenie, aké tento týždeň absolvujú takzvaní "záložáci" vo vojenskom výcvikovom priestore Libavá, však vedie dlhá cesta. Výcvik je náročný najmä z fyzickej stránky. Informovala o tom v sobotu stanica ČT24.



Česká armáda má v aktívnych zálohách vyše 3500 ľudí, z toho desatinu tvoria ženy. "Priemerný počet záujemcov o aktívnu zálohu a dobrovoľné cvičenie býval desať až pätnásť denne, za tých prvých šesť dní to bolo vyše 900 ľudí," uviedol poradca ministerky obrany ČR pre aktívne zálohy Ivo Heinz.



Teraz sa počet záujemcov z celej republiky ustálil na stovke denne. Nie všetci sa ale dostanú až k riadeniu bojových vozidiel. Veľa z nich vypadne už počas kurzu základnej prípravy; rozhoduje fyzická zdatnosť. V Libavej majú nováčikovia za sebou už dva kurzy, počítajú aj s prípadným nasadením.



Ako veľmi sú potrební, dokazujú "záložáci" v Bohumíne. Na železničnej stanici pomáhajú usmerňovať prúdy utečencov, ktorí tu prestupujú na ďalšie spoje. "Sem do Bohumína dorazia štyria až ôsmi vojaci denne. Armádnu rovnošatu si oblečieme v prípade, keď je to treba - a teraz cítime, že to tak je," vyhlásil veliteľ aktívnych záloh v Ostrave Adam Vítkovský.



Záujemca o vstup do aktívnych záloh musí byť zdravý a trestne bezúhonný. Podmienkou je tiež čestné vyhlásenie, že nepodporuje žiadne aktivity vedúce k potláčaniu ľudských práv.