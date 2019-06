Do americkej ambasády v Soule narazilo auto, vodiča zatkli

K incidentu došlo len niekoľko dní pred tým, ako má Soul navštíviť prezident USA Donald Trump.

Soul 25. júna (TASR) - Do amerického veľvyslanectva v centre juhokórejského hlavného mesta Soul narazilo v utorok vozidlo vezúce vyše dve desiatky jednorazových plynových kanistrov. K incidentu došlo len niekoľko dní pred tým, ako má Soul navštíviť prezident USA Donald Trump, napísala agentúra AFP.



Polícia na mieste zadržala približne 40-ročného vodiča automobilu, ktorého totožnosť úrady nezverejnili. Podľa vyjadrenia polície narazil autom, v ktorom prevážal celkovo 28 butánových kanistrov, do hlavnej vstupnej brány amerického veľvyslanectva a sčasti ju tak poškodil.



Trump navštívi Soul počas nadchádzajúceho víkendu. Stretnúť by sa mal aj s prezidentom Mun Če-inom. Juhokórejskí predstavitelia v tejto súvislosti tiež informovali, že Trump zvažuje i návštevu demilitarizovanej zóny (DMZ) oddeľujúcej Južnú Kóreu od Severnej Kórey.



Do juhokórejskej metropoly pricestuje americký prezident zo summitu skupiny G20 v japonskej Osake.