Do Andorry prišiel 39-členný zdravotnícky tím z Kuby

Andorra 30. marca (TASR) - Celkovo 39 kubánskych lekárov a zdravotných sestier prišlo v pondelok do Andorry, kde budú pomáhať v boji proti pandémii nového druhu koronavírusu. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva tohto malého pyrenejského kniežatstva, informuje tlačová agentúra AFP.



Ide o súčasť medzinárodnej iniciatívy Havany, ktorá vyvolala polemiku.



Andorra je teraz po Taliansku druhým európskym štátom, ktorý dostal pomoc od Kuby. Export zdravotníckych služieb je dlhodobo jedným z "motorov" socialistickej ekonomiky tejto karibskej ostrovnej krajiny.



Andorra požiadala Kubu o poskytnutie 12 lekárov a 27 zdravotných sestier so zámerom odbremeniť vlastný medicínsky personál, z ktorého 60 členov muselo prestať pracovať pre obavy z infikovania sa vírusom.



Andorra so 77.000 obyvateľmi, zakliesnená medzi Francúzskom a Španielskom, je ťažko zasiahnutá pandémiou COVID-19, ktorá si tam dosiaľ vyžiadala sedem mŕtvych a 11 osôb dostala na jednotku intenzívnej starostlivosti.



Komunistická Kuba doteraz vyslala medicínske tímy na boj proti koronavírusu do Talianska, Venezuely, Nikaraguy, Grenady, Surinamu, Belize a na Jamajku.



Americký rezort diplomacie však túto pomoc odsúdil s tým, že Kuba "si ponecháva väčšinu z platov, ktoré jej lekári a zdravotné sestry zarábajú na medzinárodných medicínskych misiách, pričom sú vystavení otrasným pracovným podmienkam".



Havana tieto obvinenia odmieta ako lživú kampaň zacielenú na zdiskreditovanie lekárov, ktorých vysiela do sveta. Andorrské ministerstvo zdravotníctva detaily o ich finančnom ohodnotení neposkytlo, ale vyhlásilo, že kubánskemu tímu budú zabezpečené najlepšie možné podmienky.



Kuba čelí takmer 60 rokov trvajúcim hospodárskym sankciám zo strany Spojených štátov. Havana mala podľa oficiálnych štatistík v roku 2018 z vývozu zdravotníckych služieb zisk 6,3 miliardy dolárov.