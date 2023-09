Do Arménska dorazila prvá skupina presídlencov z Karabachu

Kornidzor 25. septembra (TASR) - Do Arménska dorazila prvá skupina obyvateľov Náhorného Karabachu, ktorí boli v dôsledku minulotýždňovej ozbrojenej eskalácie s Azerbajdžanom nútení opustiť svoje domovy v tejto prevažne Arménmi obývanej enkláve.



Ako v noci na pondelok informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), sanitky v sprievode lekárov a zdravotníkov Červeného kríža údajne z Karabachu do Arménska previezli aj 23 ťažko zranených ľudí.



Podľa arménskej vlády do nedeľňajšieho večera prešlo z Azerbajdžanu 377 "násilne vysídlených osôb".



Presídlencov nateraz umiestňujú v lokalite Kornidzor v južnom Arménsku, kde podľa RFE/RL bolo zriadené centrum humanitárnej pomoci.



Väčšinu zo skupiny utečencov, o ktorých informovala agentúra AFP, tvorili ženy a deti vrátane niektorých z lokality Egcahog, kde sa ľudia ukrývali v okolí ruskej vojenskej základne po tom, ako ich dedinu údajne ostreľovali azerbajdžanské jednotky.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan v nedeľu uviedol, že jeho krajina je pripravená prijať arménskych obyvateľov Náhorného Karabachu, ak sa nepodarí vyrokovať pre nich bezpečnostné záruky od azerbajdžanských úradov po tom, čo Baku podľa očakávania prevezme plnú kontrolu nad regiónom. Zároveň avizoval, že Arménsko chce zachovať prítomnosť etnických Arménov v Karabachu.



Azerbajdžanské úrady popierajú tvrdenia, že plánujú v regióne vykonávať etnické čistky. Deklarujú, že zabezpečia plné práva pre arménskych obyvateľov, ktorí chcú v Náhornom Karabachu zostať. V súčasnosti prebiehajú rokovania o konkrétnych krokoch medzi azerbajdžanskými orgánmi a predstaviteľmi arménskej komunity.



Podľa RFE/RL je na 26. septembra v Bruseli naplánované stretnutie tajomníka arménskej bezpečnostnej rady Armena Grigorjana s poradcom azerbajdžanského prezidenta Hikmetom Hadžijevom, ako aj s poradcami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Olafa Scholza a predsedu Európskej rady Charla Michela.



Arménska bezpečnostná rada uviedla, že diskusia sa zameria na prípravu stretnutia lídrov Arménska a Azerbajdžanu, ktoré sa má uskutočniť 5. októbra v španielskom meste Granada.