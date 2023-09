Do Arménska prišlo z Karabachu už vyše 65.000 utečencov

Jerevan/Stepanakert 28. septembra (TASR) — Už viac než 65.000 Arménov ušlo z azerbajdžanského odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach do Arménska. Oznámila to vo štvrtok hovorkyňa arménskej vlády, uviedla agentúra AFP.



Do štvrtkového rána prišlo do Arménska z Náhorného Karabachu "65.036 násilne vysídlených osôb", povedala hovorkyňa. Dodala, že vláda zaistí bydlisko pre všetkých utečencov.



Azerbajdžan prevzal nad Náhorným Karabachom kontrolu počas minulotýždňovej bleskovej pozemnej vojenskej ofenzívy. Pred ňou tam žilo okolo 120.000 etnických Arménov.



Záchytný tábor pre karabašských utečencov zriadili v arménskej pohraničnej obci Kornidzor. Nachádza sa v blízkosti Lačinského koridoru, ktorý spája Arménsko s Karabachom.



Prevažne kresťanské Arménsko a väčšinovo moslimský Azerbajdžan viedli od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 dve vojny o Náhorný Karabach. Tento región je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým etnickí Arméni.