Do Arménska prišlo z Náhorného Karabachu už vyše 13.300 utečencov

Jerevan 26. septembra (TASR) - Arménsko v utorok uviedlo, že z Arménmi obývaného azerbajdžanského odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach prišlo na jeho územie vyše 13.500 utečencov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Región obsadil Azerbajdžan počas bleskovej vojenskej akcie v utorok a v stredu minulého týždňa.



Arménska vláda vo vyhlásení uviedla, že do utorkových ranných hodín prekročilo hranice z Náhorného Karabachu do Arménska "celkovo 13.350 násilne vysídlených osôb", cituje AFP.



Oblasť Náhorného Karabachu je predmetom dlhodobých sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Medzinárodné spoločenstvo považuje oblasť za súčasť Azerbajdžanu; väčšinu obyvateľstva však tvorili Arméni. Nedávna vojenská operácia, po ktorej Azerbajdžan získal nad Náhorným Karabachom kontrolu, však vyvolala medzi tamojšími obyvateľmi obavy, mnohí z nich sa preto rozhodli vydať do susedného Arménska.



Podľa medializovaných správ v Stepanakerte, hlavnom meste Náhorného Karabachu, zaznamenávajú prílev utečencov z ostatných oblastí regiónu a hrozí tam vypuknutie humanitárnej krízy. Niekoľkomesačná blokáda Karabachu zo strany Azerbajdžanu tam spôsobila nedostatok jedla a liekov.