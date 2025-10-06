Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do Atén priletelo 161 aktivistov z flotily Global Sumud

Švédska aktivistka Greta Thunberg prichádza na medzinárodné letisko Eleftherios Venizelos v Aténach v pondelok 6. októbra 2025 po tom, čo bola deportovaná z Izraela za účasť na flotile s humanitárnou pomocou smerujúcej do Gazy. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Atény 6. októbra (TASR) - Do Atén v pondelok priletelo 161 aktivistov z flotily Global Sumud, ktorých minulý týždeň zadržali izraelské sily. Grécke ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ide o občanov 16 európskych štátov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

V Aténach pristál špeciálny repatriačný let s 27 gréckymi občanmi, ktorí boli súčasťou flotily Global Sumud,“ oznámil rezort diplomacie vo vyhlásení. Ministerstvo objasnilo, že na palube sa okrem Grékov nachádzalo ďalších 134 ľudí z 15 krajín.

Na letisku ich skandovaním hesiel ako „Sloboda Palestíne“ a „Nech žije flotila“ privítali aktivisti s obrovskou palestínskou vlajkou.

Účastníci iniciatívy, ktorú Izrael označuje ako „mediálny trik“, chceli do Pásma Gazy na lodiach dopraviť humanitárnu pomoc a prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili všetky plavidlá z flotily a zadržali vyše 400 aktivistov. V uplynulých dňoch Izrael deportoval viac než stovku z nich do Turecka. V pondelok izraelské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že deportovalo 171 ďalších aktivistov.

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že z Izraela prepustili aj Slováka Petra Švestku. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára sa na palube lietadla ministerstva obrany nachádzali aj deviati občania Holandska, Kanady a Spojených štátov.

AFP s odvolaním na izraelské ministerstvo informuje, že v Izraeli je naďalej zadržaných 138 aktivistov z tejto flotily.
