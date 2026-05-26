Do Austrálie sa zo Sýrie vrátia ženy a deti spojené s Islamským štátom
Časť z týchto osôb priletí do Melbourne, zvyšné do Sydney.
Autor TASR
Canberra 25. mája (TASR) - Do Austrálie sa vráti ďalšia skupina členov austrálskych rodín, ktorí sa v Sýrii napojili na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Austrálsky minister vnútra Tony Burke v utorok uviedol, že pôjde o sedem žien a 12 detí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa Burka nedostanú od austrálskej vlády žiadnu pomoc a ak sa dopustili trestných činov, môžu očakávať vyvodenie zodpovednosti podľa zákona.
„Toto sú ľudia, ktorí urobili hrozný krok - pripojiť sa k nebezpečnej teroristickej organizácii a vystaviť svoje deti nepredstaviteľnej situácii,“ konštatoval minister.
V máji už prileteli zo Sýrie 13 Austrálčanov - štyri ženy a deväť detí. Dve ženy - matku a dcéru - zadržali pri príchode do Melbourne pre obvinenie, že po roku 2014 si v Sýrii držali ženu ako otrokyňu. Polícia zadržala aj ďalšiu ženu v Sydney a obvinila ju zo vstupu do zakázanej oblasti a pripojenia sa k „teroristickej organizácii“.
Keď sa IS začiatkom 10. rokov 21. storočia stal známou a vplyvnou organizáciou, boli na Blízky východ vylákané stovky žien zo západných krajín. Často to boli partnerky mužov, ktorí sa do IS prihlásili ako džihádistickí bojovníci. V prípade Austrálčaniek to bolo v rokoch 2012-16. Po páde kalifátu v roku 2019 boli viaceré z nich zadržiavané v táboroch na severe Sýrie, niektoré sa už medzičasom vrátili domov.
Najznámejším z týchto zariadení je tábor al-Húl pri hranici s Irakom, kde boli sústredení príbuzní bojovníkov IS zajatých počas bojov. Po zmenách bezpečnostnej situácie v roku 2026 zostáva v severovýchodnej Sýrii menej než tisíc rodín spojených s IS.
