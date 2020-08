Do Belgicka sa vracajú tisíce dovolenkárov z červených zón

Brusel 4. augusta (TASR) - V posledných troch dňoch sa do Belgicka vrátili tisíce ľudí z krajín, v ktorých existujú takzvané červené zóny, čiže oblasti s vysokým výskytom nových prípadov ochorenia COVID-19. V pondelok večer na to upozornil internetový denník The Brussels Times.



Denník pripomenul, že ide o údaje zozbierané prostredníctvom osobitného formulára pre vyhľadávanie cestujúcich, ktorý je dostupný na internete, a ktorý musí od soboty (1. augusta) povinne vyplniť každá osoba, ktorá vstupuje do Belgicka po pobyte v zahraničí dlhšom ako 48 hodín.



Uvedený formulár zhromažďuje informácie o pobyte ľudí v iných krajinách a tiež o spôsobe ich dopravy pri návrate do Belgicka. Hovorkyňa federálneho ministerstva zdravotníctva Vinciane Charlierová pre médiá uviedla, že v pondelok ráno úrady už mali k dispozícii viac ako 200.000 formulárov. Tie naznačili, že z červených zón prišlo denne do krajiny 1500 až 2000 ľudí. Vycestovanie do zón úradne označených na červeno nie je dovolené a preto ľudia, ktorí sa z týchto oblastí vracajú, či už z európskych krajín alebo zo sveta, musia vykonať test na COVID-19 a nastúpiť na povinnú 14-dňovú karanténu.



V čase, keď v Belgicku počet novoinfikovaných osôb začal opäť rapídne stúpať, pre úrady sú "podozriví" aj navrátilci z "oranžových zón", čiže z regiónov, kde rovnako pribúdajú pozitívne nálezy na COVID-19. Z týchto oblastí sa v priemere denne vracia 7000 až 9000 ľudí. Úrady cestovateľov z oranžových zón vyzývajú, aby sa obrátili na svojho obvodného lekára kvôli otestovaniu a boli v domácej karanténe, ktorá však nie je povinná.



The Brussels Times upozornil, že kontrola dodržiavania karantény ľudí z červených zón ešte nie je zavedená. Ministerstvo zdravotníctva zároveň upozornilo, že čísla o počte ľudí vracajúcich sa z rizikových oblastí sú zrejme podcenené. Naznačili to aj náhodné kontroly na hraničných priechodoch či na vnútrozemských cestách, ktoré odhalili, že mnoho navrátilcov povinné formuláre vôbec nevyplnilo a nepriznalo krajinu a oblasť, odkiaľ sa vracajú. Polícia v tejto súvislosti už upozornila, že každému, kto bude pri návrate do Belgicka prichytený bez vyplneného formulára, hrozí finančná pokuta.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)