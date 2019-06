Do Belgicka sa zo Sýrie vrátilo šesť detí členov Islamského štátu

Belgicko je jednou z viacerých európskych krajín riešiacich dilemu ohľadom postoja k svojim občanom, ktorí po porážke Islamského štátu uviazli v Sýrii.

Brusel 15. júna (TASR) - Do Belgicka sa v piatok vrátilo šesť sirôt, ktoré sa narodili v rodinách členov extrémistickej organizácie Islamský štát. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie belgického ministra zahraničných vecí Didiera Reyndersa.



"Do našej krajiny práve prišlo šesť detí zo Sýrie. Deti sú pod dohľadom prokuratúry a pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí. Nesmieme zabúdať, že tieto deti strávili dlhý čas v ťažkých podmienkach," uvádza sa vo vyhlásení belgického ministerstva zahraničných vecí.



Deti previezli do Belgicka deň po tom, čo ich belgickým úradom odovzdali predstavitelia kurdskej autonómnej oblasti na severovýchode Sýrie. Podľa belgickej prokuratúry boli "počas celej operácie pod dohľadom detského psychológa".



