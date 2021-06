Do Benátok priplávala po 17 mesiacoch prvá výletná loď

Benátky 3. júna (TASR) - Do Benátok priplávala vo štvrtok prvá výletná loď od vypuknutia koronavírusovej pandémie. Naposledy v tejto vyhľadávanej turistickej destinácii kotvili výletné lode pred 17 mesiacmi, uviedla agentúra AFP.



Výletná loď MSC Orchestra priplávala do Benátok bez cestujúcich z gréckeho prístavu Pireus. V sobotu na ňu nastúpi zhruba 650 cestujúcich, s ktorými vyrazí na juh k talianskemu mestu Bari a neskôr ku gréckym ostrovom Korfu, Mykonos a chorvátskemu mestu Dubrovník.



Počet miest na palube je pre pokračujúcu pandémiu obmedzený na zlomok jej obvyklej trojtisícovej kapacity. Všetci cestujúci sa okrem toho musia pred plavbou preukázať negatívnym výsledkom testu a covid.



V súvislosti s plavbou lode MSC Orchestra sú na sobotu naplánované v Benátkach dve demonštrácie - na podporu lodnej dopravy i proti nej. Enviromentálni aktivisti totiž varujú, že vlny spôsobené veľkými výletnými loďami narúšajú základy budov, ktoré spoločne s Benátskou lagúnou patria do svetového dedičstva UNESCO.



Viaceré svetové celebrity tento týždeň vyzvali na ukončenie plavieb veľkých lodí Benátskou lagúnou. V otvorenom liste adresovanom talianskej vláde žiadajú o prijatie opatrení na lepšiu ochranu tohto mesta. Okrem toho tiež varovali, že Benátky môžu plaviace sa lode "spustošiť". List, ktorý iniciovala Nadácia pre benátske dedičstvo, tiež vyzýva na ukončenie masového turizmu.



Talianska vláda v marci oznámila, že výletné lode sa už nebudú plaviť okolo ikonického benátskeho námestia svätého Marka a kotviť v historickom centre, ale budú presmerované do prístavu v priemyselnej časti Benátok. Na to je však ešte treba vybudovať potrebnú infraštruktúru, píše AFP.