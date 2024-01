Do Beninu dorazili prvé dávky vakcíny proti malárii

Porto-Novo 16. januára (TASR) - Do západoafrickej krajiny Benin dorazili prvé dávky vakcíny proti malárii, ktorá je najčastejšou príčinou detskej úmrtnosti v krajine. S očkovaním sa začne v priebehu niekoľkých mesiacov, informovali tamojší predstavitelia, píše agentúra AFP.



"Malária naďalej zostáva endemická a predstavuje hlavnú príčinu úmrtí detí mladších ako päť rokov," uviedol beninský minister zdravotníctva Benjamin Hounkpatin v pondelok neskoro večer na letisku v Cotonou, kde dorazilo 215.900 dávok vakcíny RTS,S.



Vakcínou bude zaočkovaných približne 200.000 detí vo veku do dvoch rokov, uviedol pre agentúru AFP Faustin Yao z UNICEF Benin. Novorodenci podľa neho dostanú štyri dávky, a to vo veku šesť, sedem, deväť a 18 mesiacov.



Minister Hounkpatin uviedol, že približne 40 percent ambulantných konzultácii a 25 percent hospitalizácii v krajine je spojených s maláriou.



Benin sa tak stal treťou krajinou - po Kamerune a Sierra Leone, ktorá dostala vakcíny proti malárii. Pilotná fáza, ktorú koordinovala Svetová zdravotnícka organizácia a okrem iných financovala Aliancia pre vakcíny GAVI, prebehla v Ghane, Keni a Malawi.



Naprieč týmito tromi africkými krajinami boli proti malárii zaočkované už vyše dva milióny detí. Podľa GAVI to viedlo k pozoruhodnému poklesu úmrtnosti aj značnému úbytku závažných foriem tejto infekčnej choroby a hospitalizácií.



V dôsledku malárie, ktorú spôsobuje parazit prenášaný určitými druhmi komárov, zahynie podľa údajov WHO každú minútu jedno dieťa do päť rokov. Choroba však stále predstavuje problém práve vďaka jej zvyšujúcej sa odolnosti voči liečbe.



V roku 2021 bolo vo svete zaznamenaných 247 miliónov prípadov malárie, ktorá bola príčinou úmrtí viac ako 600.000 pacientov. Podľa WHO táto choroba najviac postihuje Afriku, kde evidujú až 95 percent prípadov a 96 percent úmrtí spojených s maláriou.