Do Bieleho domu sa vracia Trumpova blízka spolupracovníčka H. Hicksová

Washington 14. februára (TASR) - Do služieb amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v marci po dvoch rokoch vracia Hope Hicksová, ktorá kedysi pôsobila ako tlačová tajomníčka Trumpovej volebnej kampane a následne aj ako šéfka komunikácie Bieleho domu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Podľa nemenovaného zdroja z Bieleho domu bude Hicksová úzko spolupracovať s Trumpovým zaťom a poradcom Jaredom Kushnerom a riaditeľom pre politické záležitosti Bieleho domu Brianom Jackom. Akými konkrétnymi úlohami bude poverená, zdroj neuviedol.



Hicksová sa do Bieleho domu vracia v čase, keď chce Trump pred novembrovými prezidentskými voľbami vystupňovať úsilie o svoje znovuzvolenie, napísala agentúra Reuters.



Hicksová, ktorá bola jedným z Trumpových najdôvernejších poradcov, pôsobila ako šéfka komunikácie Bieleho domu do februára 2018, keď bola vymenovaná za riaditeľku komunikácie spoločnosti Fox.