Do Bieloruska prišli po vzbure tisíce vagnerovcov, tvrdia aktivisti

Minsk 25. júla (TASR) - Do Bieloruska prišli tisíce ruských žoldnierov zo súkromnej Vagnerovej skupiny od ich minulomesačného povstania, ktoré viedol líder vagnerovcov Jevgenij Prigožin. Informovala o tom aktivistická skupina Belaruski Hajun, ktorá sleduje pohyb ruských vojakov na území Bieloruska. Správu priniesla v pondelok večer aj tlačová agentúra AP a portál britského denníka The Guardian.



Do výcvikového tábora v meste Asipovičy, juhovýchodne od Minska a 230 kilometrov severne od ukrajinských hraníc, už dorazilo 3450 až 3650 bojovníkov, uviedol Belaruski Hajun.



Podľa satelitných záberov konvoje vagnerovcov tvorilo aj približne 700 vozidiel a stavebných strojov, dodal Belaruski Hajun.



Príchod vagnerovcov do Bieloruska sa začal začiatkom mesiaca po tom, čo Prigožin uzatvoril s Kremľom dohodu o ukončení krátkej 24-hodinovej vzbury. Svojich ťažko vyzbrojených bojovníkov vtedy poslal na "pochod spravodlivosti" smerom na Moskvu.



Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že Prigožin odmietol návrh, aby odstúpil z čela Vagnerovej skupiny a povolil svojim žoldnierom pokračovať v boji na Ukrajine za záujmy Ruska.



Namiesto toho tisíce vagnerovcov odišlo do Bieloruska, kde údajne vo výcvikovom tábore v meste Asipovičy trénujú bieloruské sily teritoriálnej obrany.