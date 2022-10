Do Bieloruska prišli prví ruskí vojaci zapojení do spoločnej jednotky

Minsk/Moskva 15. októbra (TASR) - Do Bieloruska prišli prví ruskí vojaci, ktorí majú byť súčasťou spoločnej bojovej operačnej skupiny. Príchod viacerých vlakov s vojakmi potvrdilo v sobotu bieloruské ministerstvo obrany, informujú agentúry AFP a DPA.



"Prvé konvoje s ruskými vojakmi z regionálnej bojovej skupiny dorazili do Bieloruska," uviedol rezort obrany v Minsku. Dodal, že ich misia spočíva "výlučne v posilnení ochrany a obrany hranice". Ministerstvo zverejnilo fotografie, podľa ktorých vojakov vítali ženy odeté v tradičnom kroji s chlebom a soľou.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko uplynulý pondelok obvinil Ukrajinu z plánovania útoku na jeho krajinu a ohlásil, že Moskva a Minsk nasadia na západných hraniciach Bieloruska spoločnú bojovú operačnú skupinu.



O aký počet ruských vojakov by malo ísť, zverejnené nebolo. DPA s odvolaním sa na bieloruskú opozíciu píše, že sa hovorí údajne o 120.000 ruských vojakov, ktorí by v nasledujúcich mesiacoch mali byť umiestnení v Bielorusku. Okrem toho má byť údajne bieloruská armáda na základe mobilizačných opatrení posilnená z približne 45.000 vojakov na 100.000. Tieto údaje však nie sú oficiálne potvrdené.



Nová spoločná vojenská skupina Ruska a Bieloruska vzbudila obavy, že by sa bieloruskí vojaci mohli pridať k ruským silám bojujúcim na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v prejave počas virtuálneho zasadnutia krajín G7 obvinil Moskvu, že "sa pokúša Bielorusko priamo zatiahnuť do tejto vojny". Vyzval tiež, aby bola na ukrajinsko-bieloruskej hranici rozmiestnená medzinárodná pozorovateľská misia.



Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, umožnilo ruským silám v súvislosti s inváziou na Ukrajinu vstup na svoje územie. Rusko z Bieloruska takisto podniká na ukrajinské ciele vzdušné útoky.



Lukašenko okrem toho podľa AFP obviňuje Poľsko, Litvu a Ukrajinu z výcviku bieloruských radikálov "na vykonávanie sabotáží, teroristických útokov a zorganizovanie vojenskej vzbury v krajine".