Základňu írskych mierových jednotiek v Libanone zasiahla kaťuša

Bejrút 31. októbra (TASR) - Základňu írskych mierových jednotiek v južnom Libanone zasiahla v stredu raketa vypálená na Izrael. Informoval o tom náčelník hlavného štábu írskej armády Sean Clancy, ktorý dodal, že sa pritom nikto nezranil, píše spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Clancy objasnil, že v nezastavanej oblasti základne Camp Shamrock dopadla v stredu večer raketa typu kaťuša, pričom spôsobila len minimálne škody. Írsky veliteľ sa domnieva, že raketa bola vystrelená z pozícií libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh smerom na Izrael. Nateraz nie je jasné, či sa zrútila pre poruchu alebo ju zostrelil izraelský mobilný obranný systém Železná kupola.



Základňa Camp Shamrock sa nachádza asi sedem kilometrov od hranice s Izraelom. V jej blízkosti sú dediny, ktoré sú ovládané Hizballáhom alebo sú mu naklonené.



V rámci misie OSN v Libanone (UNIFIL) pôsobí momentálne asi 350 írskych vojakov.



Podľa írskeho spravodajského webu RTÉ írsky premiér Simon Harris označil stredajší incident za "mimoriadne vážny". Upozornil, že opatrenia na ochranu mierových jednotiek počas konfliktu medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh nie sú dostatočné. Vyzval na rešpektovanie medzinárodného práva i špecifickej ochrany, ktorú majú mať mierové jednotky.



Írsky minister zahraničných vecí a obrany Micheál Martin uviedol, že incident vypovedá o rizikách, ktorým írski vojaci čelia vo "veľmi náročnom prostredí". Írsko podľa neho presadzuje deeskaláciu v regióne. "Musíme sa vyhnúť aj izraelsko-iránskemu konfliktu, pretože to môže mať pre svet veľmi vážne dôsledky," upozornil.



V polovici októbra sa pod paľbu v južnom Libanone niekoľkokrát dostali aj vojaci talianskeho kontingentu UNIFIL. Zranených bolo vtedy najmenej päť príslušníkov UNIFIL. Tieto útoky boli pripisované Izraelu, za čo ho ostro kritizovalo medzinárodné spoločenstvo.



Misia UNIFIL vtedy vo svojom vyhlásení upozornila, že akýkoľvek úmyselný útok na mierové sily je vážnym porušením medzinárodného humanitárneho práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701.



Rezolúcia č. 1701 prijatá v roku 2006 zaväzovala Hizballáh, aby sa stiahol za rieku Lítání, ktorá tečie 29 kilometrov od libanonsko-izraelskej hranice. V tejto zóne majú podľa dokumentu pôsobiť len vojaci UNIFIL a libanonskej armády. Hizballáh však v tejto oblasti pôsobil a podnikal teroristické útoky na Izrael aj naďalej, a to za veľkej podpory Iránu.