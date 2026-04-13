Do blokády iránskych prístavov sa zapojilo najmenej 15 vojnových lodí
Prezident USA Donald Trump krátko pred jej začiatkom v príspevku na sociálnych sieťach varoval, že iránske rýchle útočné plavidlá, ktoré sa priblížia k blokáde, budú zničené.
Autor TASR
Washington 13. apríla (TASR) - Americká vojenská blokáda iránskych prístavov a námornej dopravy v oblasti Hormuzského prielivu bola v pondelok oficiálne spustená, informoval denník Wall Street Journal (WSJ). Prezident USA Donald Trump krátko pred jej začiatkom v príspevku na sociálnych sieťach varoval, že iránske rýchle útočné plavidlá, ktoré sa priblížia k blokáde, budú zničené, píše TASR.
WSJ s odvolaním sa na anonymný zdroj administratívy USA spresnil, že na podporu blokády iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive, ktorej začiatok USA avizovali na pondelok o 16.00 h SELČ, bolo vyslaných najmenej 15 amerických vojnových lodí.
„Tieto lode sú schopné nasadiť vrtuľníky ako podporu v operáciách... a niektoré dokážu nasmerovať obchodné plavidlá do konkrétnych oblastí, aby ich tam zadržali,“ napísal WSJ. Doplnil, že medzi plavidlami, ktoré sa nachádzajú v regióne, je lietadlová loď, niekoľko torpédoborcov s riadenými strelami aj obojživelné útočné plavidlo.
Agentúra Reuters vo svojej správe citovala vyhlásenie britskej agentúry pre námorné obchodné operácie (UKMTO), podľa ktorej boli od 16:00 h SELČ zavedené obmedzenia námornej plavby týkajúce sa iránskych prístavov a pobrežných oblastí vrátane lokalít v Perzskom zálive, Ománskom zálive a Hormuzskom prielive.
„Obmedzenia prístupu sa bez rozdielu vzťahujú na plavidlá pod akoukoľvek vlajkou, ktoré smerujú do iránskych prístavov, ropných terminálov alebo pobrežných zariadení,“ uvádza sa v oznámení UKMTO citovanom agentúrou.
Trump vo svojom príspevku na sociálnych sieťach pohrozil, že ak sa ktorákoľvek z iránskych lodí „čo i len trochu priblíži k našej BLOKÁDE, bude okamžite ZNIČENÁ, a to pomocou rovnakého neutralizačného systému, aký používame proti pašerákom drog na mori“. Trump tým mal na mysli letecké útoky na plavidlá s údajným nákladom narkotík pri pobreží Venezuely.
Teherán už pred tým upozornil, že ak budú ohrozené iránske prístavy, v bezpečí nebude ani žiadny iný v Perzskom a Ománskom zálive. Námorné sily iránskych Revolučných gárd podľa vyhlásenia citovaného agentúrou Fárs uviedli, že každé priblíženie vojenských plavidiel k Hormuzskému prielivu bude považované za porušenie prímeria.
Medzičasom pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf uviedol, že dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom naďalej platí, pričom sa snažia vyriešiť otázky, ktoré medzi nimi zostávajú otvorené po tom, čo sa ich víkendové rokovania v Islamabade skončili bez dohody.
WSJ s odvolaním sa na anonymný zdroj administratívy USA spresnil, že na podporu blokády iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive, ktorej začiatok USA avizovali na pondelok o 16.00 h SELČ, bolo vyslaných najmenej 15 amerických vojnových lodí.
„Tieto lode sú schopné nasadiť vrtuľníky ako podporu v operáciách... a niektoré dokážu nasmerovať obchodné plavidlá do konkrétnych oblastí, aby ich tam zadržali,“ napísal WSJ. Doplnil, že medzi plavidlami, ktoré sa nachádzajú v regióne, je lietadlová loď, niekoľko torpédoborcov s riadenými strelami aj obojživelné útočné plavidlo.
Agentúra Reuters vo svojej správe citovala vyhlásenie britskej agentúry pre námorné obchodné operácie (UKMTO), podľa ktorej boli od 16:00 h SELČ zavedené obmedzenia námornej plavby týkajúce sa iránskych prístavov a pobrežných oblastí vrátane lokalít v Perzskom zálive, Ománskom zálive a Hormuzskom prielive.
„Obmedzenia prístupu sa bez rozdielu vzťahujú na plavidlá pod akoukoľvek vlajkou, ktoré smerujú do iránskych prístavov, ropných terminálov alebo pobrežných zariadení,“ uvádza sa v oznámení UKMTO citovanom agentúrou.
Trump vo svojom príspevku na sociálnych sieťach pohrozil, že ak sa ktorákoľvek z iránskych lodí „čo i len trochu priblíži k našej BLOKÁDE, bude okamžite ZNIČENÁ, a to pomocou rovnakého neutralizačného systému, aký používame proti pašerákom drog na mori“. Trump tým mal na mysli letecké útoky na plavidlá s údajným nákladom narkotík pri pobreží Venezuely.
Teherán už pred tým upozornil, že ak budú ohrozené iránske prístavy, v bezpečí nebude ani žiadny iný v Perzskom a Ománskom zálive. Námorné sily iránskych Revolučných gárd podľa vyhlásenia citovaného agentúrou Fárs uviedli, že každé priblíženie vojenských plavidiel k Hormuzskému prielivu bude považované za porušenie prímeria.
Medzičasom pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf uviedol, že dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom naďalej platí, pričom sa snažia vyriešiť otázky, ktoré medzi nimi zostávajú otvorené po tom, čo sa ich víkendové rokovania v Islamabade skončili bez dohody.