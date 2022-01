Do boja o prezidentské kreslo vo Francúzsku vstúpila Ch. Taubiraová

Paríž 15. januára (TASR) - Bývalá francúzska ministerka spravodlivosti a známa osobnosť ľavicovej politiky Christiane Taubiraová oficiálne vstúpila do boja o prezidentské kreslo vo voľbách, ktoré sa budú konať na jar tohto roka. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Šesťdesiatdeväťročná rodáčka z Francúzskej Guyany, ktorá kandidovala za prezidentku aj v roku 2002, označila za hlavné témy svojej súčasnej kampane mládež, sociálnu spravodlivosť, vzdelávanie, ekológiu a silnejší sociálny dialóg.



Taubiraová je šiestou hlavnou kandidátkou roztrieštenej francúzskej ľavice, ktorá chce zabojovať o prezidentské kreslo. Prvé kolo volieb je naplánované na 10. apríla. Ak by vyhrala, bola by prvou ženou v úrade a prvou černošskou prezidentkou Francúzska, poznamenala DPA.



Prieskumy jej v súčasnosti dávajú približne trojpercentnú podporu. Súčasný prezident Emmanuel Macron vedie s približne 25 percentami, aj keď ešte oficiálne neoznámil svoj úmysel uchádzať sa o druhý mandát. Konzervatívna kandidátka Valérie Pécresseová a krajne pravicová Marine Le Penová sa tiež považujú za silné kandidátky, pričom obe majú podporu 16 až 17 percent.



Najznámejšími a najsľubnejšími kandidátmi ľavice sú zatiaľ krajne ľavicový "burič" Jean-Luc Mélenchon, ktorý pripravuje svoju tretiu prezidentskú kampaň, Yannick Jadot za stranu Zelených a kandidátka socialistov Anne Hidalgová. Majú podporu medzi štyrmi až deviatimi percentami.



Taubiraová bol ministerkou spravodlivosti v rokoch 2012 až 2016 vo vláde vtedajšieho socialistického prezidenta Francoisa Hollanda. Z funkcie odstúpila v roku 2016 pre spor o pripravovanú zmenu ústavy o zrušení francúzskeho občianstva odsúdeným teroristom s inými pasmi. Bola tiež v centre pozornosti ako angažovaná obhajkyňa zákona, ktorým Francúzsko otváralo manželstvá homosexuálom.