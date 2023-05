Do bojov na Ukrajine je nasadených zhruba 400.000 Rusov, tvrdí Kyjev

Kyjev 16. mája (TASR) — Do bojov na Ukrajine je v súčasnosti nasadených približne 400.000 Rusov. V štátnej televízii to v utorok podľa agentúry DPA uviedol riaditeľ ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov.



Budanov spresnil, že výlučne vojenskú zložku tvorí približne 370.000 vojakov. Okrem toho je do bojov zapojených okolo 20.000 príslušníkov Ruskej gardy, polovojenskej elitnej jednotky. Súkromné zoskupenia, ako napríklad žoldnierska skupina vagnerovcov, majú ďalších takmer 7000 bojovníkov.



Budanov uviedol, že na strane ruských jednotiek bojuje len málo cudzincov. "Nikdy si nedali námahu s tým, aby nechali bojovať cudzincov," podotkol. Dodal, že Rusko sa skôr rozhodlo nahradiť straty na Ukrajine väzňami.



Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky ruské ozbrojené sily v súčasnosti nemajú dostatok personálu na vedenie rozsiahlych ofenzív. Preto sa skôr pripravujú na obranu už dobytých území.



Kyjev odhaduje, že Rusko od začiatku invázie vlani vo februári prišlo o takmer 200.000 vojakov. Z tejto štatistiky, ktorá sa aktualizuje denne, však podľa DPA nie je jasné, či sú do nej započítaní len mŕtvi, alebo aj zranení. Žiadna zo strán však nezverejňuje skutočné počty bojujúcich vojakov ani svoje straty.