Do Bosny doručili 500.000 dávok vakcíny z Rakúska

Viedeň 10. augusta (TASR) - Do Bosny a Hercegoviny bola v utorok doručená dodávka 500.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré tejto balkánskej krajine darovalo Rakúsko. Informovala o tom agentúra HINA.



Rakúska veľvyslankyňa v Bosne a Hercegovine Ulrike Hartmannová uviedla, že týmto darom chcela Viedeň demonštrovať dôležitosť vzájomnej spolupráce v boji proti pandémii ochorenia COVID-19.



"Môžeme to vyriešiť len spojením svojich síl. Počas pandémie nie je nikto v bezpečí a preto je naším spoločným záujmom zaistiť dostatočný počet dávok vakcín pre krajiny západného Balkánu," povedala Hartmannová v Sarajeve.



"V Rakúsku... máme k dispozícii viac očkovacích látok, než aktuálne potrebujeme," citoval denník Der Kurier vyjadrenie ministra zdravotníctva Wolfganga Mücksteina, ktorý zároveň zdôraznil potrebu solidarity.



Bosna a Hercegovina sa stále usiluje dohnať pomalý štart vakcinácie zo začiatku roka zapríčinený ťažkosťami pri zaobstarávaní vakcín a takisto čelí čoraz nižšiemu záujmu obyvateľov o očkovanie, približuje HINA.



Pandemická situácia je v tejto krajine relatívne stabilná a od polovice júna pribúda denne len dvojciferný počet nakazených. Dosiaľ tam zaznamenali viac ako 206.000 infikovaných a takmer 9700 obetí covidu.



Rakúsko už predtým zaslalo dodávky očkovacích látok aj Tunisku a Gruzínsku, ktoré aktuálne zápasia s mimoriadne vysokými počtami nakazených i úmrtí. Do Indie zase Viedeň poslala antivirotiká či kyslíkové fľaše. Rakúsko tiež piatimi miliónmi eur prispelo do programu COVAX, ktorého cieľom je zabezpečiť vakcíny pre 92 krajín s nízkym a stredným príjmom.