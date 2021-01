Do Bezpečnostnej rady OSN vstúpili India, Mexiko, Nórsko, Írsko a Keňa

New York 4. januára (TASR) - Päť nových členských krajín - India, Mexiko, Nórsko, Írsko a Keňa - v pondelok oficiálne vstúpilo do Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), a to v čase rastúcej polarizácie v tomto orgáne poverenom udržiavaním svetového mieru a bezpečnosti, poznamenala agentúra AFP.



Zástupcovia týchto krajín sa v pondelok zúčastnili na prvom stretnutí zameranom na schválenie agendy, ktorú navrhlo Tunisko ako aktuálna predsednícka krajina BR OSN. Nové krajiny budú zastávať nestále miesta v 15-člennej rade dva roky.



Stáli členovia BR OSN - USA, Rusko, Čína, Francúzsko a Británia - majú právo veta. Rozpory v rámci rady sa však v posledných rokoch vyostrili, pretože USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa zaujali jednostranný prístup k diplomacii, píše AFP.



Kým v rokoch 1990 - 2000 bolo veto ktoréhokoľvek zo stálych členov použité desaťkrát alebo menej, v rokoch 2010 - 2019 to bolo 31-krát, pričom v minulom roku päťkrát.



BR OSN je aktívna v mnohých konfliktných zónach a krízach po celom svete, najmä prostredníctvom viac ako tucta mierových operácií, do ktorých je zapojených asi 100.000 vojakov z členských štátov OSN.