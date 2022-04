Do brány ruského veľvyslanectva v Bukurešti narazilo auto, šofér umrel

Bukurešť 6. apríla (TASR) - Do brány ruskej ambasády v rumunskej metropole Bukurešť narazilo v stredu ráno osobné vozidlo, ktoré začalo po náraze horieť. Šofér nehodu neprežil, oznámila miestna polícia. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Podľa bukureštských policajtov narazil sedan do brány pred budovou ruskej ambasády okolo 06.00 h ráno miestneho času (07.00 h SEČ). Po náraze však vozidlo na pozemok ruského zastupiteľského úradu cez bránu nepreniklo.



Na videu, ktoré zachytáva udalosti po nehode, vidno horiace auto a pracovníkov bezpečnostnej služby budovy ambasády pobehujúcich naokolo.



Podľa polície sa oheň hasičom uhasiť podarilo, šoféra auta však zachrániť nedokázali a ten na mieste zahynul.



Bezprostredne po incidente neboli známe informácie o možnom motíve ani ďalšie detaily, upozorňuje AP. Podľa agentúry Reuters nie je jasné ani to, či išlo o nehodu alebo o úmyselný čin.