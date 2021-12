Do Brazílie môžu vstúpiť len zaočkovaní a ľudia po prekonaní Covid-19

Rio de Janeiro 21. decembra (TASR) - Brazília obmedzila príchody cudzincov na svoje územie - vstup majú povolený tí, ktorí sú zaočkovaní proti koronavírusu alebo prekonali ochorenie COVID-19. V pondelok to oznámila vláda, keď predstavovala nové protipandemické pravidlá, ktoré začali okamžite platiť.



Cestujúci teraz musia ukázať leteckej spoločnosti potvrdenie o zaočkovaní, skôr než nastúpia na palubu lietadla smerujúceho do Brazílie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Brazílska vláda nedávno odmietla zaviesť takéto podmienky vstupu, ale teraz sa drží rozhodnutia najvyššieho federálneho súdu krajiny so sídlom v metropole Brazília.



Takéto opatrenia odporučil aj brazílsky zdravotnícky úrad Anvisa.



V juhoamerickom štáte s 210 miliónmi obyvateľov zaznamenali vyše 22 miliónov prípadov koronavírusovej nákazy.



Na covid zomrelo v Brazílii približne 618.000 ľudí - viac obetí koronavírusu hlásili len Spojené štáty.



Brazília začala očkovať obyvateľstvo v januári a ako očkovanie pokračovalo, zaznamenala prudký pokles v úmrtiach. Úplne zaočkovaných je vyše 66 percent populácie.