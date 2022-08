Do Brazílie previezli balzamované srdce cisára Petra I.

Sao Paulo 22. augusta (TASR) - Balzamované srdce prvého brazílskeho cisára Petra I. letecky prepravili do hlavného mesta Brazílie pri príležitosti 200. výročia nezávislosti tejto juhoamerickej krajiny od Portugalska. Srdce, ktoré je uložené v nádobe naplnenej formaldehydom, doviezlo vojenské lietadlo z Portugalska, informovala v pondelok spravodajská stanica BBC News.



Predtým, ako bude srdce vystavené v priestoroch ministerstva zahraničných vecí, ho prijmú s vojenskými poctami.



Srdce bude vrátené do Portugalska po Dni nezávislosti Brazílie. Portugalskí predstavitelia povolili jeho prevoz z mesta Porto na oslavy dvestoročnice vzniku Brazílie.



Peter I. sa narodil v roku 1789 do portugalskej kráľovskej rodiny, ktorá v tom čase vládla aj Brazílii. Do tejto vtedajšej portugalskej kolónie utiekla pred inváznou armádou francúzskeho vladára Napoleona.



Keď sa Petrov otec, portugalský kráľ Ján VI., vrátil v roku 1821 do vlasti, nechal 22-ročného Petra I. vládnuť v Brazílii ako regenta (zástupcu panovníka).



O rok neskôr sa mladý regent vzoprel portugalskému parlamentu, ktorý chcel Brazíliu ponechať ako kolóniu, a odmietol jeho požiadavku, aby sa vrátil do vlasti.



Dňa 7. septembra 1822 vyhlásil Peter I. nezávislosť Brazílie a krátko nato bol korunovaný za cisára.



Neskôr sa vrátil do Portugalska, aby bojoval za právo svojej dcéry nastúpiť na portugalský trón, ale zomrel vo veku 35 rokov na tuberkulózu.



Na svojej smrteľnej posteli panovník požiadal, aby bolo jeho srdce vyňaté z tela a prevezené do portugalského mesta Porto, kde bolo uložené v oltári v Kostole Panny Márie z Lapy.



Jeho telo bolo v roku 1972 pri príležitosti 150. výročia nezávislosti Brazílie od Portugalska prevezené do Sao Paula, kde je uložené v krypte známej ako Monumento do Ipiranga.