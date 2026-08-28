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Do Británie cez Lamanšský prieliv dorazilo 494 migrantov
Celkový počet migrantov, ktorí sa tento rok dostali cez Lamanšský prieliv, je podľa analýzy agentúry Press Association nižší ako v predchádzajúcich rokoch.
Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Do Británie dorazilo vo štvrtok večer cez Lamanšský prieliv 494 migrantov. Išlo o prvý úspešný prechod za uplynulých desať dní, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Sedem člnov priplávalo do britských vôd neskoro večer. Ľudí následne previezli do imigračného strediska v anglickom meste Dover. Naposledy migranti preplavili Lamanšský prieliv 17. augusta, keď do Británie dorazilo 250 ľudí.
Celkový počet migrantov, ktorí sa tento rok dostali cez Lamanšský prieliv, je podľa analýzy agentúry Press Association nižší ako v predchádzajúcich rokoch. Od začiatku roka takto do Spojeného kráľovstva dorazilo 16.391 migrantov, čo je o 43 percent menej ako v rovnakom období minulého roka a o 17 percent menej než v rovnakom období roka 2024.
Britská ministerka vnútra Shabana Mahmoodová uviedla, že v súvislosti s poklesom počtu príchodov nebude spokojná so súčasným stavom a že „je potrebné urobiť viac“.
Británia a Francúzsko uzavreli v apríli novú trojročnú dohodu zameranú na zastavenie migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Londýn sa v rámci dohody zaviazal poskytnúť Parížu až 766 miliónov eur výmenou za posilnenie opatrení na presadzovanie práva v tejto oblasti.
Sedem člnov priplávalo do britských vôd neskoro večer. Ľudí následne previezli do imigračného strediska v anglickom meste Dover. Naposledy migranti preplavili Lamanšský prieliv 17. augusta, keď do Británie dorazilo 250 ľudí.
Celkový počet migrantov, ktorí sa tento rok dostali cez Lamanšský prieliv, je podľa analýzy agentúry Press Association nižší ako v predchádzajúcich rokoch. Od začiatku roka takto do Spojeného kráľovstva dorazilo 16.391 migrantov, čo je o 43 percent menej ako v rovnakom období minulého roka a o 17 percent menej než v rovnakom období roka 2024.
Britská ministerka vnútra Shabana Mahmoodová uviedla, že v súvislosti s poklesom počtu príchodov nebude spokojná so súčasným stavom a že „je potrebné urobiť viac“.
Británia a Francúzsko uzavreli v apríli novú trojročnú dohodu zameranú na zastavenie migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Londýn sa v rámci dohody zaviazal poskytnúť Parížu až 766 miliónov eur výmenou za posilnenie opatrení na presadzovanie práva v tejto oblasti.