Do Británie dorazili Ukrajinci, ktorí absolvujú výcvik na tanky

Londýn 30. januára (TASR) - Do Británie dorazili ukrajinskí vojaci, ktorí tam absolvujú výcvik zameraný na ovládanie a údržbu bojových tankov Challenger-2. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na nedeľňajšie oznámenie ministerstva obrany v Londýne.



Británia ako prvá spomedzi západných krajín v polovici januára prisľúbila, že pošle Kyjevu tanky, konkrétne 14 hlavných bojových tankov typu Challenger-2. Londýn dúfa, že prvé z týchto tankov by mali doraziť na Ukrajinu koncom marca.



Britská vláda zároveň poskytne ukrajinským vojakom výcvik zameraný na používanie a údržbu challengerov. Rezort obrany v Londýne minulý týždeň avizoval, že výcvik zrejme odštartuje už v pondelok 30. januára.



"Ukrajinské tankové posádky pricestovali do Spojeného kráľovstva...," uvádza sa v nedeľňajšom oficiálnom oznámení britského ministerstva obrany. Dodávky tankov Challenger podľa ministerstva demonštrujú silnú podporu medzinárodného spoločenstva pre boj Ukrajincov voči ruskej agresii.



Prísľuby o dodávkach tankov zverejnili po Británii aj ďalšie členské krajiny NATO. Celkovo ich bolo prisľúbených viac než 130. Ukrajinská vláda tvrdí, že by potrebovala približne 300 nových tankov, aby dokázala vytlačiť Rusov z okupovaných území Ukrajiny.



Nemecko minulý týždeň po dlhom rozvažovaní oznámilo, že Ukrajine dodá 14 tankov Leopard-2, a povolilo ich dodávky pre Ukrajinu aj iným krajinám, napríklad Poľsku či Nórsku. Spojené štáty následne avizovali dodávku 31 tankov Abrams. Viac než 70 tankov chce Ukrajine poskytnúť Poľsko: z toho 14 Leopardov-2 a 60 modernizovaných tankov PT-91.



Podľa monitorovacej stránky Oryx stratila ukrajinská armáda v boji už približne polovicu zo svojich približne 850 tankov. Rusko disponuje oveľa väčším počtom tankov, tie sú však väčšinou zastaralejšie než západné typy. Odborníci predpovedajú, že tanky zohrajú dôležitú úlohu pri jarných ofenzívach, ktoré podľa očakávaní pripravujú Rusi aj Ukrajinci, uvádza RFE/RL.