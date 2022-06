Do Británie priplávalo od začiatku roka takmer 10.000 utečencov

Londýn 4. júna (TASR) - Od začiatku tohto roka prišlo do Británie cez Lamanšský prieliv takmer 10.000 utečencov, vyplýva z údajov britskej vlády. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v sobotu



Podľa oficiálnych údajov prišlo od začiatku tohto roka z Francúzska do Británie 9988 utečencov, ktorí na britské pobrežie priplávali v malých člnoch a loďkách. Britské ministerstvo obrany dodalo, že v piatok sa podarilo dostať na breh 40 ľudí, ktorí sa nachádzali v jednom člne.



V roku 2021 prišlo do Británie cez Lamanšský prieliv viac ako 28.500 osôb, čo je o 20.000 viac v porovnaní s rokom 2020, keď takýmto nelegálnym spôsobom vstúpilo na územie Británie vyše 8400 osôb.



Britské ministerstvo obrany uviedlo, že utečenci používajú malé loďky vrátane pevných nafukovacích člnov a kajakov na to, aby "vstúpili na územie Spojeného kráľovstva bez platných víz či povolenia na vstup".