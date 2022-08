Do Británie prišiel cez Lamanšský prieliv rekordný počet migrantov

Londýn 23. augusta (TASR) - Cez Lamanšský prieliv sa v pondelok preplavilo zo severu Francúzska 1295 migrantov. S odvolaním sa na britské ministerstvo obrany o tom v utorok informovala spravodajská stanica Sky News.



Ide o doteraz najvyšší počet migrantov zaznamenaný v priebehu jediného dňa. Predošlý rekord v tomto smere padol vlani 11. novembra, keď sa cez Lamanšský prieliv do Británie doplavilo 1185 migrantov.



Do Spojeného kráľovstva sa od začiatku tohto roka cez Lamanšský prieliv na člnoch preplavilo približne 22.670 ľudí. To je takmer dvakrát viac, ako za rovnaké obdobie v roku 2021, napísala agentúra AFP. Za celý minulý rok britské úrady zadržali celkovo 28.526 osôb, ktoré sa pokúsili preplaviť cez túto rušnú lodnú trasu.



Spojené kráľovstvo po odchode z Európskej únie sprísnilo hraničné kontroly. Zvýšilo sa tiež napätie medzi Londýnom a Parížom, pričom britská vláda obviňuje Francúzsko, že proti nepostupuje dostatočne rázne nelegálnej migrácie.