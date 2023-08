Do Británie prišli tento rok cez Lamanšský prieliv tisícky migrantov

Londýn 17. augusta (TASR) - Do Spojeného kráľovstva prišlo v tomto roku cez Lamanšský prieliv už viac ako 17.000 migrantov. Len v stredu sa na takúto plavbu vydalo približne 444 ľudí na ôsmich člnoch, na jedno plavidlo ich tak pripadalo v priemere asi 56. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Podľa predbežných údajov britského ministerstva vnútra prišlo do Británie od začiatku roka 17.234 migrantov. Pohraničná stráž sa momentálne sústreďuje na tzv. červené dni, keď sú teplé počasie a pokojné more priaznivé na plavbu člnov s migrantami. Tieto podmienky by mali na južnom pobreží krajiny pretrvávať až do víkendu.



Naposledy v sobotu sa v Lamanšskom prielive prevrátilo plavidlo s migrantmi. Zahynulo šesť osôb, desiatky ďalších sa podarilo zachrániť. V pondelok takúto cestu úspešne absolvovalo vyše 100 ľudí. Britský premiér Rishi Sunak však v utorok informoval, že takto prichádzajúcich migrantov je "menej ako v predchádzajúcich rokoch", čo sa podľa jeho slov stalo vôbec prvýkrát.



Zastavenie nelegálnej migrácie zaradil Sunak v rámci predvolebnej kampane medzi svojich päť hlavných priorít. Zopakoval tiež, že je "odhodlaný tento problém vyriešiť". Priznal však, že je pred ním "dlhá cesta".