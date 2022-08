Do Británie prišlo cez Lamanšský prieliv za deň takmer 700 migrantov

Londýn 2. augusta (TASR) - Takmer 700 migrantov sa v pondelok doplavilo do Británie cez Lamanšský prieliv. Konkrétne to bolo 696 utečencov, ktorí priplávali na 14 člnoch.



Ide o najvyšší počet takýchto príchodov za jediný deň od začiatku tohto roka. S odvolaním sa na vyjadrenie britského ministerstva obrany o tom v utorok informuje agentúra DPA.



V prístave v meste Ramsgate v anglickom grófstve Kent bolo vidieť veľké skupiny prichádzajúcich migrantov vrátane detí. Úrady ich neskôr z prístavu odvážali autobusmi.



Do Spojeného kráľovstva priplávalo podľa údajov tamojšej vlády od začiatku roka cez Lamanšský prieliv na člnoch už viac ako 17.000 ľudí.