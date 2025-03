Do Británie prišlo v nedeľu rekordných temer 600 migrantov

Británia 3. marca (TASR) - Takmer 600 migrantov dorazilo len v nedeľu do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv - najviac za jeden deň od začiatku roka. Údaje v pondelok zverejnilo britské ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Predmetné dáta uvádzajú, že v nedeľu 2. marca prišlo do Británie na dovedna 11 člnoch cez Lamanšský prieliv 592 migrantov. Dovtedy bol v tomto smere rekordným 13. január, keď britské úrady zachytili 260 migrantov. Historicky rekordným - bez ohľadu na rok - však zostáva 3. september 2022, keď do Británie v jeden deň prišlo 1305 migrantov, pripomína DPA.



Celkový počet príchodov migrantov do Británie sa od začiatku roka zvýšil na 2716, čo je o 20 percent viac ako za rovnaké obdobie vlaňajška (2255), no osem percent menej než v roku 2023 (2953).



Úrady na francúzskej strane medzitým informovali, že v noci zo soboty na nedeľu vykonali v zmienenej oblasti viacero operácií na záchranu migrantov na člnoch.