< sekcia Zahraničie
Do Británie prišlo za deň člnmi vyše 1000 migrantov
Počet takýchto príchodov od začiatku roka sa tým zvýšil na celkových 32.103, čo je ako píše DPA pre toto obdobie roka rekordné číslo.
Autor TASR
Londýn 20. septembra (TASR) - Vyše 1000 ľudí preplávalo v piatok na člnoch cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva. Vyplýva to z najnovších údajov britského ministerstva vnútra. Migrantov od príchodov dosiaľ zjavne neodradila nová dohoda Londýna s Parížom o ich recipročnom navracaní, píše TASR podľa sobotnej správy agentúry DPA.
Podľa britského rezortu vnútra preplávalo v piatok cez Lamanšský prieliv 1072 migrantov, a to na celkovo 13 člnoch, respektíve lodiach. Počet takýchto príchodov od začiatku roka sa tým zvýšil na celkových 32.103, čo je ako píše DPA pre toto obdobie roka rekordné číslo.
Britská vláda pritom dúfa, že zmienená dohoda s Parížom fungujúca na princípe „jeden dnu, jeden von“ bude na migrantov pôsobiť odstrašujúco, keďže im po prekonaní Lamanšského prielivu bude hroziť vrátenie. Početnosť piatkových príchodov však naznačuje, že dosiaľ má táto politika len malý dosah, píše DPA.
Londýn začal s takýmito deportáciami vo štvrtok, pričom dosiaľ vrátil do Francúzska len troch ľudí. Prvým deportovaným bol vo istý Ind, po ňom nasledovali Eritrejčan a Iránec. Britská vláda plánuje v najbližších mesiacoch zvyšovať počet takto vracaných migrantov.
K prvým obdobným letom opačným smerom - a teda s azylantmi z Francúzska smerujúcimi do Spojeného kráľovstva - by malo v rámci recipročnej časti dohody dôjsť na budúci týždeň.
Na základe dohody s Francúzskom môžu byť ľudia, ktorí sa dostanú do Británie z tejto Francúzska cez Lamanšský prieliv na člnoch vrátení, respektíve vymenení, za rovnaký počet ľudí, ktorí už legálne požiadali o azyl.
Podľa britského rezortu vnútra preplávalo v piatok cez Lamanšský prieliv 1072 migrantov, a to na celkovo 13 člnoch, respektíve lodiach. Počet takýchto príchodov od začiatku roka sa tým zvýšil na celkových 32.103, čo je ako píše DPA pre toto obdobie roka rekordné číslo.
Britská vláda pritom dúfa, že zmienená dohoda s Parížom fungujúca na princípe „jeden dnu, jeden von“ bude na migrantov pôsobiť odstrašujúco, keďže im po prekonaní Lamanšského prielivu bude hroziť vrátenie. Početnosť piatkových príchodov však naznačuje, že dosiaľ má táto politika len malý dosah, píše DPA.
Londýn začal s takýmito deportáciami vo štvrtok, pričom dosiaľ vrátil do Francúzska len troch ľudí. Prvým deportovaným bol vo istý Ind, po ňom nasledovali Eritrejčan a Iránec. Britská vláda plánuje v najbližších mesiacoch zvyšovať počet takto vracaných migrantov.
K prvým obdobným letom opačným smerom - a teda s azylantmi z Francúzska smerujúcimi do Spojeného kráľovstva - by malo v rámci recipročnej časti dohody dôjsť na budúci týždeň.
Na základe dohody s Francúzskom môžu byť ľudia, ktorí sa dostanú do Británie z tejto Francúzska cez Lamanšský prieliv na člnoch vrátení, respektíve vymenení, za rovnaký počet ľudí, ktorí už legálne požiadali o azyl.