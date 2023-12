Do Británie privážajú stovky žien a detí, ktoré gangy nútia kradnúť

Londýn 12. decembra (TASR) - Do Británie nelegálne privážajú stovky zraniteľných žien a detí, ktoré východoeurópske zločinecké skupiny zneužívajú na kradnutie v obchodoch. V utorok o tom informovala britská spravodajská televízia BBC.



Nemenovaná škótska firma pre BBC uviedla, že identifikovala gang, pre ktorý 154 zlodejov kradne v obchodoch veci s vysokou hodnotou. Potom sa ich snaží predať alebo vyviezť vo veľkých objemoch do zahraničia. Členov tejto skupiny zadržali v Londýne, Birminghame, Manchestri i Darlingtone.



Nezisková britská organizácie Obchodníci proti zločinu (RAC) uviedla, že je na stope 56 takýchto skupín. Ich aktivity sú spojené s drogami, zbraňami i obchodovaním s ľuďmi.



RAC spolupracuje so škótskou políciou a vyše 1500 obchodmi z rôznych častí Británie. Spomínanú skupinu zloženú zo 154 zlodejov sleduje od roku 2019. Jej sídlom je škótsky Glasgow, pričom kradne v rôznych častiach krajiny.



Podľa Maxine Fraserovej z RAC sú medzi zlodejmi v gangu aj deti zo zahraničia. Spomenula štyri dievčatá, ktoré do Británie prišli v roku 2019 a stále pre gang pracujú. "Sú tu od svojich 12 až 14 rokov," povedala.



Mnoho členov gangu už za krádeže zatkli. Ich tresty však boli krátke a po prepustení v krádežiach pokračujú. Vlani bol z obchodov v Británii podľa odhadov ukradnutý tovar za asi 953 miliónov libier a o štvrtinu narástol počet nahlásených krádeží.



Podobný gang zložený zo 100 ľudí funguje aj v Londýne. Takmer výlučne ide o ženy z východnej Európy, ktoré sa zameriavajú na krádež kozmetiky.



Podľa bývalého policajného dôstojníka a aktivistu Adama Ratcliffa si gangy často vyberajú mladé ženy, ktoré zamestnanci bezpečnostných služieb s menšou pravdepodobnosťou považujú za zlodejky.



Samotní zlodeji a zlodejky sú podľa Ratcliffa na najnižšom stupienku v hierarchii gangu a pri krádežiach čelia najväčšiemu riziku. "Títo ľudia sú zraniteľní a vykorisťovaní. Ich životy sú hrozné. Žijú v domoch spolu s 30 či 40 ďalšími ľuďmi, spia na matracoch v špinavých izbách. Sú zneužívaní ako kriminálnici pre finančné zisky," povedal Ratcliff.