Cez Lamanšský prieliv sa pokúsil dostať rekordný počet migrantov

Londýn 7. septembra (TASR) - Cez Lamanšský prieliv sa v pondelok pokúsilo doplaviť z Francúzska do Británie prinajmenšom 1000 ľudí vrátane žien a detí. S odvolaním sa na vyjadrenia svedkov o tom informovala spravodajská stanica Sky News s tým, že tak ide o zrejme vôbec najvyšší počet migrantov zaznamenaný v priebehu jediného dňa.



Predošlý rekord v tomto smere padol 21. augusta, keď sa Lamanšský prieliv pokúsilo prekonať 828 migrantov.



Vysoký počet migrantov, ktorí sa v pondelok pokúsili preplaviť cez Lamanš, zrejme ovplyvnila aj zmena počasia. Oproti predošlým týždňom sa totiž oteplilo a voda je pokojnejšia.



Britskí záchranári vynášali migrantov z mora na pobrežie, pričom podľa svedkov mali od rána plné ruky práce. Sky News uvádza, že len o deň skôr priviezli do bezpečia v Doveri skupiny migrantov, ktoré boli vôbec prvými za posledných vyše 14 dní.



Migranti sa často pokúšajú preplávať cez Lamanšský prieliv na malých nafukovacích člnoch a dostať sa tak do Británie. Ich cesta je však nebezpečná pre mnohé veľké lode, ktoré sa tam taktiež plavia.