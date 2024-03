Do Británie sa od začiatku roka preplavil rekordný počet migrantov

Londýn 27. marca (TASR) - Od začiatku roku 2024 sa do Británie cez Lamanšský prieliv zo severu Francúzska doplavilo 4644 migrantov. To je najvyšší počet za prvé tri mesiace ktoréhokoľvek roka. Vyplýva to z najnovších predbežných údajov britskej vlády, informuje TASR podľa stredajších správ agentúr AFP a Reuters.



V zimných mesiacoch je počet migrantov, ktorí sa preplavia cez Lamanšský prieliv na malých člnoch, zvyčajne nižší, pretože v tomto období je more zvyčajne rozbúrenejšie. Napríklad vlani dorazilo za rovnaké obdobie roka do Británie 3770 migrantov a predvlani 4162.



Migrácia sa stala v Británii citlivou politickou témou vzhľadom na blížiace sa tohtoročné parlamentné voľby. Britský premiér Rishi Sunak si stanovil zastavenie lodí s migrantmi za jednu zo svojich priorít. Tvrdil pritom, že sa mu to darí, keď počet migrantov vlani klesol asi o tretinu.



Akýkoľvek obrat v počte prichádzajúcich migrantov by tak mohol ohroziť jeho voličskú podporu. Vládnuci konzervatívci pritom v prieskumoch zaostávajú za opozičnými labouristami.



Vlani zaznamenali britské úrady príchod takmer 30.000 migrantov, čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 36 percent menej.



Sunakova vláda sa snaží v tejto spojitosti pretlačiť kontroverzné opatrenie, v rámci ktorého chce niektorých žiadateľov o azyl deportovať do Rwandy a odradiť tak migrantov od snáh o prekonávanie Lamanšského prielivu.



Britský najvyšší súd tento plán síce z bezpečnostných dôvodov zablokoval, no Sunak už predstavil ďalší takýto zrevidovaný návrh. Ak bude návrh zákona schválený, lietadlá s migrantmi by do Rwandy mohli začať lietať už o niekoľko mesiacov.