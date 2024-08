Do Británie sa za jediný deň dostalo viac ako 700 migrantov na člnoch

Londýn 12. augusta (TASR) - Viac ako 700 nelegálnych migrantov na 11 člnoch sa v nedeľu dostalo do Británie cez Lamanšský prieliv. Ide o najvyšší počet migrantov za jediný deň od nástupu premiéra Keira Starmera, ktorý prisľúbil boj proti prevádzačom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



Ministerstvo vnútra v pondelok zverejnilo údaje, podľa ktorých sa do krajiny za deň dostalo 703 osôb, čo je vôbec tretí najvyšší počet v tomto roku, píše Sky News.



Francúzske úrady v nedeľu uviedli, že dvaja migranti zomreli, keď sa na malej lodi pokúšali dostať zo severného Francúzska do Británie. Na plavidle bolo ďalších 54 ľudí, ktorých zachránili spolu s 50 osobami z inej lode.



Do Spojeného kráľovstva sa od začiatku roka 2024 dostalo približne 18.342 nelegálnych migrantov, čo je o 13 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Najviac príchodov zaznamenali 18. júna, keď sa do krajiny ilegálne dostalo 882 ľudí.



Zastavenie nelegálnych príchodov migrantov na malých člnoch bolo jednou z hlavných tém v predvolebnej kampani pred júlovými parlamentnými voľbami. Po nástupe Starmer zrušil kontroverzný program deportácie migrantov do Rwandy. Premiér sa zaviazal rozbiť gangy pašerákov ľudí, ktoré organizujú prechody cez hranice a za každého migranta dostávajú tisíce eur.



Po víťazstve Labouristickej strany premiér Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbili posilniť spoluprácu pri riešení nárastu počtu migrantov.