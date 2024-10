Do Británie tento rok prišlo Lamanšským prielivom cez 30.000 migrantov

Londýn 31. októbra (TASR) - Počet migrantov bez dokladov, ktorí tento rok priplávali do Británie cez Lamanšský prieliv na malých člnoch, prekročil 30.000.Ukazuje to predbežná štatistika zverejnená vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Údaje prichádzajú v čase, keď sa nová labouristická vláda snaží znížiť počet príchodov napriek predvolebnému sľubu premiéra Keira Starmera, že "rozbije" zločinecké gangy, ktoré ich sprostredkúvajú.



Podľa britského ministerstva vnútra dorazilo v roku 2024 na pobrežie juhovýchodného Anglicka 30.431 migrantov cez Lamanšský prieliv zo severného Francúzska. Len v to bolo na 12 člnoch 564 ľudí, čím sa ich počet za október zvýšil na takmer 5200, čo je jeden z najvyšších mesačných počtov v histórii.



V minulom roku prišlo do Británie z Francúzska takmer 30.000 osôb, čo je však menej ako rekordných 45.774 ľudí v roku 2022. V tomto roku - vrátane stredy - zomreli už desiatky migrantov, ktorí sa pokúšali dostať na britské pobrežie v preťažených gumených člnoch cez jednu z najfrekventovanjších lodných trás na svete.



Ich zastavenie bolo kľúčovou témou júlových parlamentných volieb v Británii. Protiimigračná strana Reform UK zástancu brexitu Nigela Faragea viedla kampaň takmer výlučne na túto tému a získala približne štyri milióny hlasov, čo je pre krajne pravicovú stranu bezprecedentný úspech, konštatuje Reuters.



Starmer v priebehu niekoľkých dní po prevzatí moci zrušil kontroverzný plán konzervatívcov posielať migrantov do záchytných centier v africkej Rwande a zaviazal sa zastaviť činnosť pašerákov ľudí.



Bývalý policajný šéf Martin Hewitt bol vymenovaný do čela nového Veliteľstva pre pohraničnú bezpečnosť (BSC), ktoré sa bude zameriavať na danú problematiku.