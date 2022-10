Do Brna mieri druhá časť knižnice spisovateľa Milana Kunderu

Brno 7. októbra (TASR) - Druhá časť súkromnej knižnice česko-francúzskeho spisovateľa Milana Kunderu mieri do Brna. Riaditeľ Moravskej zemskej knižnice (MZK) v Brne Tomáš Kubíček si Kunderove knihy prevzal vo štvrtok v Paríži, informoval v piatok webový portál Brněnského deníku.



Knižnica obsahuje prevažne Kunderove vlastné či zozbierané knihy. Jedinečné je napríklad pôvodné vydanie Esejí od Michela de Montaigne z roku 1580, ktoré má miliónovú hodnotu.



"So zvláštnym pokojom zmiešaným so smútkom z niečoho, čo sa končí, aby sa to začalo inde, sa Milan svojím spôsobom vracia domov, do rodného Brna, do mesta, na ktoré celý život vo Francúzsku s clivotou myslel. Do Moravskej zemskej knižnice za ním budete môcť chodiť na návštevu a rozprávať sa s ním. Vlastne tam bude stále na vás čakať," uviedla Kunderova manželka Věra.



Prvú časť knižnice previezli pracovníci MZK do Brna v júni. Obsahovala 18 plne naložených debien s Kunderovými listinnými archívmi - korešpondenciu s nakladateľmi alebo recenzie jeho diel, ktoré nakladatelia autorovi posielali. Boli tam i desiatky literárnych cien, ktoré Kundera získal za svoju tvorbu, či bohatá zbierka fotografií.



"Uvedomujeme si význam toho, čo Brno, ale s ním aj celá česká kultúra v podobe daru od manželov Kunderovcov získava. Je to dar nielen vecný, ale i symbolický. Aj tomuto symbolickému odkazu bude venovaná Knižnica Milana Kunderu, ktorú plánujeme začiatkom budúceho roka otvoriť. V jej priestoroch už bude aj knižný fond, ktorý práve prevážame z Paríža," odkázal Kubíček.



Milan Kundera (93) emigroval do Francúzska v roku 1975, v roku 1979 bol zbavený československého občianstva, v roku 1981 získal francúzske občianstvo, v roku 2019 mu vrátili české občianstvo. Svoje texty začal neskôr písať iba vo francúzštine.