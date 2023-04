Do Budapešti pricestoval šéf bieloruskej diplomacie

Budapešť 12. apríla (TASR) - Do Budapešti pricestoval v utorok minister zahraničných vecí Bieloruska Sergej Alejnik, ktorý rokoval so šéfom maďarského agrárneho rezortu Istvánom Nagyom. V stredu sa stretne s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktorý sa vracia z návštevy Moskvy. Uviedol to v stredu server 444.hu s odvolaním sa na bieloruskú agentúru BelTA, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



BelTA pripomenula, že Szijjártó vo februári navštívil Minsk, kde bolo dohodnuté pokračovanie vzájomných rokovaní. Európsky parlament (EP) následne schválil rezolúciu, v ktorej kritizoval maďarského ministra zahraničných vecí, pretože jeho návšteva v Minsku "protirečí politike EÚ týkajúcej sa Bieloruska a agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine", poznamenal server 444.hu.



O utorňajšej schôdzke Alejnika s Nagyom informovala iba bieloruská agentúra, ktorá uviedla, že poľnohospodárska spolupráca je jednou z dôležitých tém vo vzťahoch medzi Maďarskom a Bieloruskom.



EP vyzval členské štáty Európskej únie, aby rozšírili a posilnili sankcie Únie voči Bielorusku a aby všetky osoby zapojené do represií vykonávaných tamojším režimom - vrátane sudcov, prokurátorov, orgánov činných v trestnom konaní a väzenských úradníkov - dali na sankčný zoznam, píše 444.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)