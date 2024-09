Do Budapešti pricestuje na neformálne zasadnutie deväť ministrov EÚ

Budapešť 13. septembra (TASR) — Na dvojdňové neformálne zasadnutie ministrov hospodárstva a financií členských krajín Európskej únie v Budapešti, ktoré sa začne v piatok, pricestuje podľa agentúry DPA len tretina z nich, informuje TASR.



Na rokovaniach by sa mali zúčastniť desiati ministri. Okrem Maďarska majú v pláne prísť predstavitelia zo Slovenska, Talianska, Slovinska, Chorvátska, Malty, Cypru, Belgicka, Bulharska a Luxemburska.



Maďarsko predsedá od 1. júla na šesť mesiacov Rade EÚ. To znamená, že Budapešť je počas tohto obdobia zodpovedná za koordináciu únijnej politiky a organizáciu série neformálnych ministerských stretnutí.



Avšak po tom, ako maďarský premiér Viktor Orbán v júli odcestoval do Moskvy na samozvanú "mierovú misiu", v rámci ktorej rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, viaceré krajiny EÚ oznámili bojkot zasadnutí konaných v Budapešti.



Bojkot oznámili napríklad Litva, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Estónsko a Lotyšsko. Ostatné členské krajiny EÚ uviedli rôzne dôvody, prečo sa na stretnutiach nezúčastnia. Viacerí šéfovia rezortov ako dôvod neúčasti uvádzajú rôzne rokovania na národnej úrovni alebo tvrdia, že z dôvodu účasti nízkeho počtu ministrov nie sú v Budapešti možné seriózne diskusie.



Bojkot zasadnutí v Budapešti oznámila aj Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Uviedla tiež, že sa na nich nezúčastní ani žiadny eurokomisár.