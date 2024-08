Do budúcej EK sa hlási aj Šuicová,Von der Leyenová má zatiaľ málo žien

Brusel 2. augusta (TASR) - Súčasná eurokomisárka pre demografiu a demokraciu Dubravka Šuicová v piatok na sieti X oznámila, že bola nominovaná chorvátskou vládou na nové päťročné obdobie ako členka Európskej komisie. Budúca exekutíva EÚ však bude zrejme menej rodovo vyvážená než za uplynulých päť rokov, uviedol v piatok týždenník Politico, o čom informuje spravodajca TASR.



Šuicová sa chorvátskej vláde pod vedením premiéra Andreja Plenkovića za túto nomináciu poďakovala a vyjadrila "hlbokú poctu a vďaku".



Bude ďalšou ženou v eurokomsii po Ursule von der Leyenovej, Kaje Kallasovej z Estónska, Jessiky Roswallovej zo Švédska či Henne Virkkunenovej z Fínska.



Von der Leyen, ktorá bola 18. júla opätovne potvrdená na druhý mandát predsedníčky EK, požiadala členské krajiny, aby jej do 30. augusta zaslali návrhy po dvoch kandidátoch – jedného muža a jednu ženu – na post eurokomisárov. Výnimkou boli tí úradujúci komisári, ktorých vláda opäť nominuje do budúcej exekutívy EÚ. To je okrem Šuicovej aj prípad Maroša Šefčoviča zo Slovenska, Wopkeho Hoekstru z Holandska či Valdisa Dombrovskisa z Lotyšska.



Ako však upozornil Politico, viaceré členské krajiny ignorujú Von der Leyenovej výzvu o rodovej vyváženosti a nominovali iba jedného, mužského kandidáta.



Ide o krajiny ako Česko, Grécko, Írsko, Malta, Rakúsko či Slovinsko. Do tejto skupiny zrejme pribudne aj Grécko, ktoré chce doterajšieho eurokomisára Margaritisa Schinasa nahradiť bývalým predsedom Výboru regiónov Apostolosom Tzitzikostasom. A možno aj Maďarsko, lebo začiatkom týždňa (20.07.) maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že chce, aby Olivér Várhelyi pokračoval v Bruseli vo funkcii eurokomisára.



Politico to vníma aj ako "boj o moc" medzi národnými vládami, ktoré si vyhradzujú právo rozhodnúť o tom, koho navrhnú do exekutívy EÚ, a predsedom eurokomisie, ktorý má výhradné právo rozdeľovať portfóliá medzi národných nominantov.



Je možné, že Von der Leyenová, bude "štedrejšia" voči krajinám, ktoré vyšli v ústrety jej predstave o rodovej vyváženosti eurokomisie. Šuicová už naznačila, že dúfa v "podstatnejšie" portfólio než je demokracia a demografia.



Von der Leyenová chce začať pohovory s kandidátmi na post eurokomisárov a eurokomisárok v polovici augusta. Každý z ňou vybraných a odobrených kandidátov ešte bude musieť byť vypočutý v špecializovaných výboroch Európskeho parlamentu.