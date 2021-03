Do Bulharska doviezli vyše 70.000 dávok vakcíny od AstraZeneca

Sofia 9. marca (TASR) - Celkovo 76.800 dávok vakcíny od firmy AstraZeneca dorazilo v utorok do Bulharska, oznámilo ministerstvo zdravotníctva na tlačovej konferencii.



Zásielku previezli do skladovacieho zariadenia komerčnej spoločnosti BB-NCIPD v Národnom centre nákazlivých a parazitických chorôb, odkiaľ dávky začínajú distribuovať do regionálnych zdravotníckych inšpektorátov po celom Bulharsku.



Ďalšia zásielka 28.800 dávok očkovacej látky od tej istej firmy sa očakáva 12. marca, informovala štátna tlačová agentúra BTA.



"Prvoradým zostáva realizovanie fázy číslo jeden zo štyroch fáz národného plánu očkovania. Vakcíny sú doručované na pravidelnej báze," povedal v utorok výkonný riaditeľ Bulharskej agentúry pre lieky Bogdan Kirilov na pracovnom stretnutí s premiérom Bojkom Borisovom.



Celkovo je na marec potvrdené množstvo 300.000 dávok a očakáva sa potvrdenie ďalších 200.000 dávok.



"Predbežne máme zaistené aj množstvá na apríl. V tom mesiaci má prísť približne 250.000 dávok vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, teda viac než dvojnásobok. Firma Moderna pošle vyše 80.000 dávok a AstraZeneca potvrdí svoje počty zakrátko," spresnil Kirilov.