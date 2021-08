Do Bulharska môžu ľudia vstúpiť s negatívnym testom či očkovaním

Bratislava 8. augusta (TASR) - Na vstup do Bulharska potrebujú cestujúci negatívny výsledok testu, potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Jedným z dokladov sa musia ľudia preukazovať do 31. augusta. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.



Negatívny výsledok PCR testu podľa MZVEZ nesmie byť starší ako 72 hodín. Negatívny antigénový test nemá byť starší ako 48 hodín. Cestujúci môžu predložiť aj slovenský národný certifikát o plnom zaočkovaní, v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania uplynulo 14 dní.



"Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní, predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu, ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (POSITIVE)," uvádza rezort diplomacie. Pokračuje tým, že deti vo veku 12 a viac rokov musia mať digitálny COVID preukaz Európskej únie obsahujúci potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu alebo o prekonaní ochorenia.



MZVEZ odporúča mať vyhotovené doklady v anglickom jazyku a uložené v mobile či tablete, poprípade pre istotu vytlačené. Potvrdenie musí obsahovať meno a priezvisko osoby zhodné s dokladom totožnosti, s ktorým cestuje, názov a adresu laboratória, ktoré testovanie vykonalo, miesto a dátum vyhotovenia testu a výsledok, priblížil rezort.



Výnimku majú podľa MZVEZ osoby, ktoré prechádzajú cez Bulharsko, diplomati, pracovníci medzinárodných organizácií, vodiči autobusov zapojení do medzinárodnej dopravy, vodiči nákladných vozidiel, posádky plavidiel a lietadiel a pendleri.